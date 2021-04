Nhân viên VIB bị điều tra về việc chiếm dụng 800 triệu đồng

Chi nhánh ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam ở Đà Nẵng đã đình chỉ công tác một nhân viên tín dụng vì bị khách hàng tố cáo chiếm dụng 800 triệu đồng.

Ngày 12/4, đại diện ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) thông tin về việc tạm đình chỉ công tác đối với nhân viên tiến dụng N.L.M. sau khi người này bị ông V.P.M. (quê Quảng Nam) tố cáo chiếm dụng 800 triệu đồng.

Theo VIB, N.L.M. bị đình chỉ công tác để phục cho công tác điều tra.

Hồi đầu tháng 2, ông V.P.M. được ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, chi nhánh Thanh Khê hoàn tất thủ tục cho vay 1,2 tỷ đồng . Nhân viên tín dụng M. là người hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ vay vốn.

Theo đơn tố cáo, ngày 6/2, nhân viên tín dụng N.L.M. chỉ đưa cho khách 400 triệu đồng. Người này hứa sẽ giải ngân số tiền còn lại sau.

Đợi lâu không nhận đủ tiền, ông P.M. làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Công an quận Thanh Khê đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an TP Đà Nẵng điều tra theo thẩm quyền.