Nhân viên thiêu sống mèo, chủ cửa hàng laptop phải đóng cửa

Cửa hàng laptop, nơi người đàn ông đốt mèo làm việc, bị nhiều người tấn công trên mạng dẫn đến buộc phải ngừng hoạt động.

Ngày 28/10, đoạn clip một người đàn ông tên D. ngụ tại thành phố Hà Nội tẩm xăng, thiêu sống một chú mèo được chia sẻ và gây phẫn nộ. Sau đó, có nhiều người dùng mạng xã hội tìm và tấn công cửa hàng bán máy tính xách tay nơi D. làm việc.

Trao đổi với Zing, chủ cửa hàng tại quận Thanh Xuân, Hà Nội nhận lỗi về phần mình khi không quản lý được nhân viên, để xảy ra sự việc đáng tiếc. Tuy nhiên, cửa hàng không liên quan đến hành động ngược đãi động vật nói trên nhưng lại bị nhiều người tấn công trên mạng, buộc phải đóng cửa.

Cửa hàng laptop phải đóng cửa sau khi bị nhiều người tấn công.

“Một ngày sau khi xảy ra vụ việc đáng tiếc, điện thoại của tôi nhận được nhiều cuộc gọi lạ. Họ nghĩ tôi là D. nên liên tục làm phiền, dùng những lời lẽ nhục mạ nặng nề. Tôi đã cố giải thích nhưng cuộc gọi đến liên tục nên buộc phải khóa số điện thoại. Đến hôm nay, mọi việc dần lắng xuống tôi mới dám mở máy trở lại”, ông Vũ Tường An, chủ cửa hàng máy tính xách tay chia sẻ với Zing.

Theo ông An, trên website công ty có để số điện thoại của D., là nhân viên bán hàng, cùng thông tin liên hệ chủ cửa hàng. Những người phẫn nộ trước hành động đốt mèo không gọi được cho D. nên chuyển sang tấn công ông An.

Bên cạnh đó, ông An cho biết fanpage cửa hàng cũng nhận được một lượng lớn tin nhắn và bình luận chửi bới, lăng mạ. Do đó, chủ cửa hàng phải đóng trang Facebook để “tránh bão”. Trên website, nhiều người đặt các đơn hàng ảo và để lại lời nhắn nhục mã, hăm dọa D. cùng cửa hàng. “Vì lượng truy cập tăng đột biến nên từ hôm đó đến nay trang web của cửa hàng vẫn chưa thể hoạt động trở lại”, ông An chia sẻ.

Một người dùng để lại nhận xét về cửa hàng trên Google Maps.

Ngoài ra, khi tìm kiếm tên cửa hàng trên Google, người dùng sẽ nhận được đề xuất thêm từ “lừa đảo”. Ông An cho biết đề xuất tìm kiếm này chỉ mới có gần đây. “Từ hôm đó đến nay, tôi buộc phải đóng cửa và dừng mọi hoạt động kinh doanh. Lượng máy khách đặt chỉ hỗ trợ được số ít. Các nhân viên khác cũng phải nghỉ làm”, ông An cho biết.

Theo chủ cửa hàng, thiệt hại từ vụ việc nói trên là không thể đong đếm. “Bây giờ, nói đến FStore laptop (tên cửa hàng), người nào cũng biết là chỗ có nhân viên đốt mèo, ai dám mua hàng. Tôi dự tính chờ cho dư luận lắng xuống, sẽ làm lại với một thương hiệu mới hoặc chuyển lĩnh vực kinh doanh khác”, ông An chia sẻ.

Đây không phải lần đầu một doanh nghiệp bị người dùng Internet Việt Nam tấn công. Tháng 8/2019, resort Aroma ở Phan Thiết nhận phải hàng nghìn đánh giá 1 sao sau sự việc ồn ào với YouTuber Khoa Pug. Tuy nhiên không chỉ có cơ sở được nhắc đến trong video, nhiều khách sạn, resort khác có tên hơi giống cũng nhận bão đánh giá thấp.

Nhiều khách sạn có tên với từ “Aroma” ở Sa Pa, Nha Trang đã nhận hàng trăm lượt đánh giá 1 sao, khiến cho điểm đánh giá trung bình giảm mạnh. Thậm chí các khách sạn khác có tên là “Romana” hay “Anantara” cũng nhận hơn 1.000 lượt đánh giá thấp nhất.

Theo khảo sát được công bố vào năm 2020 của Microsoft, Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia có chỉ số mức độ văn minh thấp nhất trên không gian mạng (DCI). Việt Nam đứng thứ 5 sau Nga, Columbia, Peru và Nam Phi.