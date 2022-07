Nhân viên rửa xe bị đâm tử vong ở Bình Dương

Tới khuya 25/7, Công an TP Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường vụ nam nhân viên rửa xe bị đâm chết.

Nạn nhân là anh Lê Văn Vũ (34 tuổi, quê Ba Tri, Bến Tre). Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h chiều cùng ngày, 2 cha con người đứng cãi nhau trên quốc lộ 1 đoạn ngã tư Bình Đường (thuộc phường An Bình, TP Dĩ An). Sau đó, người con rút chìa khóa xe máy của người cha vứt ra đường, nên người cha đi nhặt. Lúc này thấy xe máy người cha để trước tiệm sửa xe chắn lối ra vào, nên người chủ nói anh Vũ dắt chiếc xe máy vào bên trong. Anh Vũ ra dắt vào trong, thì người con đi tới nói liên quan gì đến anh mà anh dắt xe. Công an khám nghiệm hiện trường. Nghe vậy, anh Vũ dắt chiếc xe máy ra ngoài để lại chỗ cũ, còn thanh niên kia đi về. Một lúc sau, thanh niên kia bất ngờ cầm dao quay lại đâm Vũ khi anh đang rửa ôtô cho khách. Cú đâm bất ngờ làm anh Vũ gục xuống, người dân phát hiện vụ việc đã vây bắt thanh niên kia giao cho công an phường. Anh Vũ được đưa vào phòng khám gần đó cấp cứu nhưng đã tử vong. Bắt tạm giam kẻ nổ súng đe dọa người dân Nguyễn Tân Thành đã có hành vi dùng vật dạng súng, màu đen đe dọa người dân. Khi bị đuổi bắt, anh ta đã bắn nhiều phát súng, gây tiếng nổ lớn.

