Nhân viên quán karaoke nhốt 16 khách, bỏ trốn khi bị kiểm tra

Bị công an kiểm tra, nhóm nhân viên quán karaoke tại Hà Nội khóa cửa không cho khách ra ngoài rồi trèo qua lối thoát hiểm để bỏ trốn.

Công an quận Đống Đa, Hà Nội, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Tập (28 tuổi, quê Thanh Hóa), Tạ Văn Minh (20 tuổi) và Nguyễn Tùng Lâm (32 tuổi, cùng quê Thái Bình) về tội Giữ người trái pháp luật.

Từ trái sang: các bị can Lâm, Tập và Minh. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo công an, hồi tháng 3, quán karaoke của Vũ Văn Dương ở phường Trung Tự (quận Đống Đa) vẫn mở cửa đón khách bất chấp lệnh cấm do dịch Covid-19.

Ngày 18/3, khi bị công an kiểm tra, cơ sở này đã khóa cửa cố thủ, không cho lực lượng chức năng vào trong. Dương sau đó chỉ đạo Tập cùng Minh và Lâm không được mở cửa cho khách tới khi công an ra về.

Rạng sáng 19/3, bốn người này cùng một số nhân viên quán và khách trèo qua lối thoát hiểm ra ngoài, bỏ lại 17 người (16 khách, một nhân viên).

Công an quận Đống Đa sau đó đã mở cửa, đưa những người còn ở trong quán ra ngoài, đồng thời triệu tập toàn bộ những người liên quan tới làm việc. Tại trụ sở công an, các bị can đã khai nhận hành vi của mình.