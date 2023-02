Nhân viên Điện Máy Xanh ăn cắp thông tin thẻ tín dụng, chiếm đoạt tiền

Lợi dụng sơ hở của chủ thẻ, Nguyễn Phú Hiển (ngụ Đà Lạt) đã thu thập thông tin thẻ tín dụng của khách hàng để chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Phú Hiển. Ảnh: Công an Lâm Đồng.

Ngày 8/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp với Công an TP Đà Lạt bắt giữ Nguyễn Phú Hiển (28 tuổi, ngụ TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 290 Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Trước đó, tháng 8/2020, bà A. (ngụ TP Đà Lạt) có mở một thẻ tín dụng, hạn mức sử dụng 30 triệu đồng. Đến tháng 10/2021, bà A. được ngân hàng thông báo thanh toán khoản nợ trong thẻ tín dụng, tổng số tiền phải thanh toán cả gốc và lãi gần 30,7 triệu đồng, dù bà không sử dụng thẻ tín dụng. Bà A. sau đó đã trình báo công an sở tại.

Vào cuộc điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công an tỉnh Lâm Đồng xác định Nguyễn Phú Hiển là nghi can nên phối hợp với Công an TP Đà Lạt mời người này lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Hiển khai nhận là nhân viên tư vấn chăm sóc bán hàng tại cửa hàng Điện Máy Xanh. Nghi phạm lợi dụng sự mất cảnh giác của chủ thẻ, thu thập thông tin thẻ tín dụng của khách hàng để chiếm đoạt.

Qua trích xuất dữ liệu điện tử, cảnh sát còn phát hiện nhiều thông tin thẻ tín dụng khác bị trao đổi và thanh toán.