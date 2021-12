Nhân viên Công ty Việt Á khai thủ đoạn chi tiền để bán kit xét nghiệm

Nhân viên Việt Á khai đã chi "lại quả" cho CDC Nghệ An và Hải Dương. Bộ Công an đã bắt giam Giám đốc CDC Hải Dương, còn lãnh đạo CDC Nghệ An phủ nhận lời khai này.

Quá trình điều tra vụ thổi giá bán kit xét nghiệm SARS-CoV-2 xảy ra tại Công ty CP Công nghệ Việt Á và các đơn vị liên quan, cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố ông Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty này) và 6 bị can khác về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong các bị can, nhóm thuộc cấp của ông Việt gồm: Phó tổng giám đốc Vũ Đình Hiệp, thủ quỹ Hồ Thị Thanh Thảo, trợ lý tài chính Phan Tôn Noel Thảo và nhân viên kinh doanh Trần Thị Hồng. Theo VTV, quá trình điều tra, Vũ Đình Hiệp khai khách hàng của Công ty Việt Á gồm trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh, thành, bệnh viện và trung tâm y tế tuyến quận, huyện. Đây là những cơ sở y tế tham gia phòng chống dịch Covid-19. Phan Quốc Việt (áo đen) và 4 thuộc cấp bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an. Ông Hiệp trình bày trong quá trình bán kit xét nghiệm cho khách hàng, Phan Quốc Việt lập nhiều tài khoản đứng tên các cá nhân, hộ kinh doanh cá thể để chuyển tiền giao dịch dưới hình thức mua trang thiết bị, nguyên vật liệu, sinh phẩm. Điều này giúp các hợp đồng của Việt Á không bị cơ quan chức năng phát hiện. Ngoài ra, bị can Hiệp khai để chi tiền "lại quả" ngoài hợp đồng cho lãnh đạo và đại diện các đơn vị, Hiệp được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin, số tài khoản của bên nhận và tỷ lệ % hoa hồng cho bộ phận kế toán của Việt Á. Bị cáo buộc là người nhận thông tin khách hàng từ ông Hiệp, bị can Phan Tôn Noel Thảo khai bà đã tham gia cùng công ty chi tiền cho CDC Hải Dương, Nghệ An và nhiều bệnh viện trên cả nước. Theo lời khai, Việt Á đã chi rất nhiều tiền cho các đơn hàng mua bán kit xét nghiệm hay thiết bị y tế khác với các đối tác. Bên cạnh đó, số tiền chuyển bao nhiêu phụ thuộc số lượng hàng đặt, ít khoảng 500 triệu đồng, nhiều khoảng 100 tỷ đồng . Bị can Thảo còn khai rằng để việc chi tiền ngoài hợp đồng được thuận lợi, tất cả tài khoản do ông Phan Quốc Việt lập dùng để chuyển tiền liên kết với số điện thoại của vợ ông Việt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) làm rõ Việt Á đã bán sản phẩm đến 62 tỉnh, thành phố với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng . Căn cứ lời khai của các bị can và người liên quan, C03 tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân, đơn vị để làm rõ bản chất yếu tố tư lợi, thu hồi tài sản cho Nhà nước. Các bị can Phạm Duy Tuyến (bìa trái) và Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: Bộ Công an. Kết quả điều tra còn cho thấy tại Hải Dương, Công ty Việt Á ký 5 hợp đồng cung ứng kit xét nghiệm với tổng trị giá 151 tỷ đồng . Mỗi kit được bán với giá 470.000 đồng. Theo cáo buộc, Phan Quốc Việt đã chi "lại quả" ngoài hợp đồng cho ông Phạm Duy Tuyến (Giám đốc CDC Hải Dương) với số tiền gần 30 tỷ đồng . Ông Tuyến và cựu Kế toán trưởng CDC Hải Dương Nguyễn Mạnh Cường đã bị khởi tố, bắt giam. Ngoài Hải Dương, Bắc Ninh đã mua hơn 20.000 bộ xét nghiệm PCR LightPower của Việt Á với giá 470.000 đồng/bộ, bằng với mức giá Việt Á bán cho CDC Hải Dương. Còn CDC Nam Định cũng mua 13.536 kit từ Công ty Việt Á với giá 509.250 đồng/bộ. Tổng giá trị thanh toán là hơn 6,8 tỷ đồng . Zing nhiều lần liên hệ nhưng lãnh đạo CDC Bắc Ninh và Nam Định từ chối phản hồi thông tin về các mức giá này. Tại Nghệ An, trước lời khai của bị can Phan Tôn Noel Thảo về việc Công ty Việt Á đã chia hoa hồng hàng tỷ đồng cho CDC của tỉnh, Giám đốc CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định nói ông và cấp dưới không nhận bất cứ số tiền “lại quả” nào từ doanh nghiệp. Những tội danh nào có thể bị xử lý trong vụ nâng giá kit test nhanh? Ngoài tội danh đã bị khởi tố với mức án tối đa 20 năm tù, luật sư nhận định Phan Quốc Việt cùng đồng phạm còn có thể bị xem xét xử lý thêm về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ.