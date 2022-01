Nhân vật chuyển giới đầu tiên của vũ trụ phim ảnh DC

Đoàn phim "Batgirl" đã chọn nữ diễn viên Ivory Aquino thủ vai nhân vật chuyển giới đầu tiên của vũ trụ siêu anh hùng DC trên màn ảnh.

AsianOne đưa tin Ivory Aquino (Tales of the City, When We Rise) đã được chọn thủ vai Alysia Yeoh, bạn thân nhất của nữ chính Barbara Gordon (Leslie Grace) trong bộ phim truyện Batgirl. Tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh siêu anh hùng DC Comics sẽ do dịch vụ xem video trực tuyến HBO Max sản xuất và phát hành.

Cả nữ diễn viên Aquino và nhân vật Yeoh do cô thủ vai đều là những người chuyển giới. Đây là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên vũ trụ phim ảnh chuyển thể từ truyện tranh DC chào đón một nhân vật chuyển giới. Trong truyện tranh, Ivory Aquino do biên kịch Gail Simone và họa sĩ Ardian Syaf sáng tạo. Cô xuất hiện lần đầu tiên năm 2011 trong bộ truyện Batgirl.

Trong một bài phỏng vấn năm 2017, Ivory Aquino chia sẻ cô đã bắt đầu thực hiện liệu pháp hormone nữ tính hóa từ những năm giữa tuổi thiếu niên. Ảnh: Getty Images.

Thông tin Ivory Aquino gia nhập đoàn phim Batgirl từng bị rò rỉ hồi giữa tháng 1 trên Internet sau khi nữ diễn viên Leslie Grace đăng ảnh chụp phim trường lên chức năng Story của Instagram. Nữ diễn viên đã gắn thẻ Aquino trong bài đăng với mô tả “Barbara và Alysia”.

Đến nay, HBO Max vẫn giữ kín nội dung của Batgirl. Tuy nhiên, từ nguyên tác truyện tranh, có thể dự đoán bộ phim sẽ xoay quanh Barbara Gordon, con gái của ủy viên cảnh sát Jim Gordon (J.K. Simmons). Jim Gordon là một trong các nhân vật chính của bộ truyện Batman và đóng vai trò đối tác của hiệp sĩ bóng đêm.

Batgirl do Adil El Arbi và Bilall Fallah (Bad Boys for Life) đạo diễn. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Leslie Grace, Ivory Aquino, Brendan Fraser, Michael Keaton và Jacob Scipio. Sự xuất hiện của Michael Keaton trong vai Batman nhiều khả năng là cầu nối, dẫn dắt Batgirl gia nhập đa vũ trụ DC.