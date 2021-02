Nhan sắc tuổi 15 của sao nhí Hàn

Sau đó, Kal So Won đảm nhận vai thời nhỏ của diễn viên chính trong nhiều dự án phim, như My Daughter Geum Sa Wol, Doctors, The Legend of the Blue Sea, A Korean Odyssey... Năm 2020, diễn viên nhí vào vai Seo Yeon trong phim Mr. Zoo: The Missing VIP. Cô hiện là ngôi sao dưới trướng YG. Truyền thông Hàn Quốc tin rằng Kal So Won sẽ trở thành ngôi sao hàng đầu trong tương lai.