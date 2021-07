Nhan sắc Triệu Vy và dàn tiểu hoa đán tại sự kiện thời trang

Trong tháng 7, Triệu Vy sẽ cùng Huỳnh Hiểu Minh ghi hình bộ phim mới The Good Wife. Ngoài ra, cô còn tác phẩm truyền hình Nhà ở khu trường học đang chờ lên sóng. Hiện tại, Triệu Vy là nữ đạo diễn tiếng tăm tại Trung Quốc. Chương trình Nghe cô ấy nói do Triệu Vy cầm trịch tạo được tiếng vang khi phát sóng và được chiếu trên hai đài BBC FIRST và BBC Player.