Nhan sắc thần tượng nữ được yêu thích

Han So Hee: Sau thành công liên tiếp của The World Of Marriage, Nevertheless và My Name, Han So Hee vươn lên thành một trong những nữ diễn viên được khán giả Hàn Quốc yêu thích. Không ít người nhận xét Han So Hee có kiểu gương mặt "khiến phụ nữ Hàn phải ghen tỵ". Ngoại hình nổi trội với đôi mắt to, sắc sảo và đường nét thanh tú khiến Han So Hee dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác.