Nhan sắc phù thủy gây mê đắm trong 'Nàng tiên cá'

Tháng 3/2021, nhiều nguồn tin khẳng định Jessica Alexander sẽ tham gia dự án live-action The Little Mermaid của nhà Disney. Cô nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả trên toàn cầu. Thời điểm này, nhân vật của Jessica chưa được tiết lộ. Nhiều khán giả còn cho rằng cô sẽ thủ vai nàng tiên cá Ariel trong phim. Ảnh: We Got This Covered.