Nhan sắc 'công chúa Huawei' Diêu An Na

Bên cạnh đó, Diêu An Na còn được chú ý với những người bạn cũng là cậu ấm cô chiêu như Hà Siêu Hân, con gái ông trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân với vợ tư Lương An Kỳ và Viên Cửu Nhi là con gái chủ tịch tập đoàn Sanpower Viên Á Phi, Trần Vũ Ngang, con trai của đạo diễn Trần Khải Ca. Họ từng tổ chức tiệc với trang phục nữ thần tượng và trổ tài ca hát. Trước đó, bà Lương An Kỳ còn bày tỏ Diêu An Na chính là con dâu lý tưởng của bà với học thức cao, khí chất sang trọng quyền quý.