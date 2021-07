Nhân chứng vụ Jang Ja Yeon tự tử bị kiện

Cựu CEO của ngôi sao quá cố Jang Ja Yeon tuyên bố diễn viên Yoon Ji Oh đưa ra lời khai sai sự thật và lợi dụng cái chết của đồng nghiệp để quảng cáo sách.

Herald Corp đưa tin ngày 3/7, cựu CEO của ngôi sao quá cố Jang Ja Yeon đã đệ đơn kiện đòi bồi thưởng 1 tỷ won (khoảng 881.185 USD ) với nữ diễn viên Yoon Ji Oh và giám đốc điều hành của công ty giải trí TH (họ Kim, từng là quản lý của Jang Ja Yeon).

Trong tuyên bố chính thức gửi truyền thông, quản lý của Jang Ja Yeon cho biết Yoon Ji Oh gia nhập The Contents với tư cách thực tập sinh trong khoảng 7 tháng, từ ngày 27/12/2008 đến ngày 12/7/2009. Theo cựu CEO, Yoon Ji Oh ở lại công ty trong thời gian quá ngắn nên không thể biết hết những vấn đề xung quanh Jang Ja Yeon. Cựu CEO khẳng định lời khai Yoon Ji Oh luôn thay đổi và cố tình đưa ra thông tin sai lệch về nguyên đơn nhằm gây chú ý để quảng cáo cho cuốn sách Nhân chứng thứ 13 của cô.

Diễn viên Yoon Ji Oh bị kiện.

Về giám đốc điều hành hiện tại của công ty TH, luật sư của cựu CEO nói: "Kim đã làm việc với tư cách người quản lý của Jang Ja Yeon trong khoảng 4 tháng. Khi cuộc điều tra tiếp tục, anh ta liên tục đảo ngược lời khai và bóp méo sự thật bằng cách bịa ra những câu chuyện tham ô, hành hung và ép buộc".

Luật sư tiếp tục: "Khi mối quan hệ với nguyên đơn hoàn toàn bị cắt đứt, có vẻ anh ta đã làm chứng cho nhóm điều tra bằng cách nói những lời anh ta chưa bao giờ nghe thấy từ Jang Ja Yeon, với mục đích khiến nguyên đơn gặp rắc rối".

Luật sư nhấn mạnh: "Yoon Ji Oh và Kim chỉ sử dụng người đã khuất vì lợi ích riêng của họ. Trong 12 năm, nguyên đơn được công chúng công nhận là một trong những bên chịu trách nhiệm về cái chết của Jang Ja Yeon. Họ đã khai báo gian dối với cơ quan điều tra nhằm mục đích khiến nguyên đơn phải chịu hình phạt hình sự, đồng thời bóp méo sự thật bằng cách thực hiện các cuộc phỏng vấn với giới truyền thông. Thiệt hại về tài chính và tinh thần mà nguyên đơn phải gánh chịu không thể bù đắp được".

Cựu CEO đâm đơn kiện Yoon Ji Oh từng là giám đốc điều hành The Contents Entertainment - công ty quản lý Jang Ja Yeon khi cô còn sống. Ông bị tố ép buộc Jang Ja Yeon quan hệ tình dục và phục vụ rượu cho những người có chức vụ cao.

Trong suốt quá trình điều tra, đồng nghiệp cũ của Jang Ja Yeon là Yoon Ji Oh và người quản lý cũ họ Kim đã làm chứng chống lại cựu giám đốc điều hành The Contents Entertainment.