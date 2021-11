Nhân chứng kể phút nổ súng trong quán cà phê

Nghi phạm bịt kín khẩu trang, dùng súng thủ sẵn chĩa thẳng về phía người đàn ông đang ngồi trong quán cà phê rồi bóp cò. Thấy nạn nhân gục xuống, kẻ gây án mới rời hiện trường.

Ngày 21/11, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ súng tại quán cà phê ở đường Đinh Công Tráng, phường Quang Trung, TP Vinh, làm một người bị thương, xảy ra một ngày trước.

Nghi phạm nổ súng là Đậu Đức Thuận (39 tuổi, trú phường Hưng Bình) đang bị tạm giữ hình sự. Nạn nhân trong vụ việc là ông N.Đ.T. (49 tuổi, giám đốc một công ty xây dựng, bất động sản ở TP Vinh) đang điều trị tại bệnh viện với vết thương ở bả vai.

Đậu Đức Thuận cùng hung khí gây án. Ảnh: Công an cung cấp.

Một ngày sau vụ việc, quán cà phê nơi xảy ra vụ nổ súng đã mở bán lại bình thường sau thời gian công an phong tỏa tạm thời, khám nghiệm hiện trường.

Nhớ lại sự việc, một nhân viên tại quán cà phê trên đường Đinh Công Tráng cho biết khoảng 8h50, khách đến quán ngồi khá đông.

Lúc này, một người đàn ông mặt bịt kín khẩu trang tiến đến bàn gần khu vực cầu thang, rút súng bắn hai phát về phía một trong 5 người đang ngồi gần đó.

“Nghe tiếng súng nổ, ai nấy đều bỏ chạy. Khi thấy nạn nhân gục xuống, những người ngồi cùng bàn đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, còn kẻ nổ súng chạy ra ôtô đậu trước quán rồi rời đi", nam nhân viên kể lại.

Công an TP Vinh và đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An có mặt khám nghiệm hiện trường, thu một số vỏ đạn.

Quán cà phê nơi xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: H.D.

Khoảng 2 giờ sau, cảnh sát bắt Đậu Đức Thuận khi anh ta đang lẩn trốn tại khu vực phường Quán Bàu. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm ban đầu khai nhận do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm và làm ăn nên tấn công nạn nhân.

Theo người dân địa phương, nạn nhân là giám đốc một công ty bất động sản ở TP Vinh. Vợ nạn nhân và vợ hung thủ cùng góp vốn mở chung một xưởng may gia công. Gần đây, do nghi ngờ anh T. có quan hệ bất chính với vợ mình nên nghi phạm nhiều lần xích mích, mâu thuẫn và gây ra vụ việc.