Trước khi mất, Bang Jun Seok là nhạc sĩ có tầm ảnh hưởng ở showbiz Hàn Quốc. Ông từng tham gia sản xuất âm nhạc cho 60 phim điện ảnh.

Ngày 26/3, Insight đưa tin nhạc sĩ Bang Jun Seok qua đời ở tuổi 52 vì bệnh ung thư dạ dày. Sau lễ tang ở Hàn Quốc, gia đình cho biết thi thể của nam nghệ sĩ sẽ được chuyển về Mỹ an táng vào ngày 28/3. Đây là di nguyện cuối đời của Bang Jun Seok.

Theo Insight, Bang Jun Seok được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày vào năm 2012. Sau thời gian dài kiên trì chữa trị, bệnh tình của anh thuyên giảm. Đến năm 2020, tế bào ung thư tái phát trở lại. Bang Jun Seok đã ngừng hoạt động nghệ thuật để nhập viện điều trị trong 2 năm, đáng tiếc anh không thể vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.

Bang Jun Seok qua đời sau nhiều năm điều trị ung thư dạ dày. Ảnh: Insight.

Bang Jun Seok sinh năm 1970, sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Năm 1990, anh trở về Hàn Quốc, thành lập ban nhạc UNME BLUE và ra mắt công chúng với tư cách ca sĩ, nghệ sĩ guitar kiêm nhạc sĩ.

Bang Jun Seok được đánh giá là người có ảnh hưởng lớn đến âm nhạc điện ảnh của Hàn Quốc. Anh từng đạo diễn âm nhạc và tham gia xử lý âm thanh cho hơn 60 bộ phim điện ảnh như Hope, The Throne, Escape from Mogadishu, The Battleship Island, Always, Along with the Gods: The Two Worlds. Bang Jun Seok từng giành giải thưởng Âm nhạc xuất sắc của Hiệp hội phê bình phim Hàn Quốc, Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh, Giải thưởng Điện ảnh Hàn Quốc.

Không chỉ thành công ở lĩnh vực âm nhạc, nam nghệ sĩ còn là diễn viên trong nhiều bộ phim như The Throne, Nowhere to Turn, Lies.