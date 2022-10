Nhạc sĩ bán đất, nợ nần vì 'nhóm nữ 14 triệu USD'

Lim Chang Jung thường xuyên nhắc đến số tiền anh phải chi để thành lập Mimiirose, khiến nhóm bị đặt biệt danh "nhóm nhạc nữ khiến nhà sản xuất lâm cảnh nợ nần".

Nam ca sĩ kiêm diễn viên Lim Chang Jung. Ảnh: Daum.

Ngày 8/10, Xports Newsđưa tin nam ca sĩ kiêm diễn viên Lim Chang Jung trở thành chủ đề bàn tán vì những phát ngôn liên quan đến nhóm tân binh Mimiirose - nhóm nhạc do chính anh thành lập. Lim Chang Jung thường xuyên nói về việc anh đầu tư rất nhiều tiền cho Mimiirose và điều này làm lu mờ các hoạt động quảng bá của nhóm.

Lim Chang Jung từng chia sẻ anh phải bán đất và bản quyền các ca khúc cũ để thành lập nhóm nhạc Mimirose. Nam ca sĩ cho biết: “Các cô gái đang ngày càng tiến bộ và số nợ của tôi cũng tăng theo”. Sau phát ngôn này, Mimiirose được mọi người biết đến với biệt danh “nhóm nhạc nữ khiến Lim Chang Jung lâm vào cảnh nợ nần”.

Ca sĩ Kim Chang Yeol cũng bị chỉ trích vì giúp Lim Chang Jung quảng bá Mimiirose bằng cách cầu xin sự thương hại từ khán giả.

"Các em bé của Chang Jung ơi, nếu Mimiirose thất bại, anh ấy sẽ phải chuyển đến sống cùng gia đình tôi. Vậy nên xin hãy giúp tôi. Xin hãy thành công Mimiirose”, Kim Chang Yeol viết.

Nhóm nhạc Mimiirose. Ảnh: Daum.

Sau khi Mimiirose ra mắt, Lim Chang Jung tiếp tục trải lòng về những khó khăn anh phải đối mặt khi thành lập nhóm nhạc nữ đầu tiên. Lim Chang Jung nói: “Tôi đã chi 14 triệu USD cho họ”.

Nhiều khán giả cho rằng Lim Chang Jung nên để Mimiirose tự tỏa sáng thay vì thu hút sự chú ý theo cách này. Điều đó sẽ mang lại giá trị cho cả nhóm nhạc lẫn nhà sản xuất.

"Tất cả những gì tôi có thể nghĩ về Mimiirose là số tiền Lim Chang Jung đã chi cho nhóm", "Sẽ tốt hơn nếu Lim Chang Jung ngừng than vãn, kể khổ”, “Phát ngôn của Kim Chang Yeol còn tệ hơn cả Lim Chang Jung", "Các cô gái cần cơ hội để chứng tỏ bản thân. Họ chắc hẳn đang bị lu mờ bởi câu chuyện nợ nần của Lim Chang Jung”, khán giả bình luận về cách Lim Chang Jung quảng bá Mimiirose.

Mimiirose là nhóm nhạc nữ gồm 5 thành viên Han Ye Won, Yoon Ji A, Seo Yun Ju, In Hyo Ri và Choi Yeon Jae. Mimiirose ra mắt ngày 16/9 dưới sự quản lý của Yes Im Entertainment - công ty giải trí do Lim Chang Jung thành lập.