Nhạc cổ điển ngày càng được khán giả Việt đón nhận

Chương trình Hoà nhạc Toyota với sự góp mặt của nghệ sĩ trong nước và Nhật Bản cháy vé khi vừa mở bán đã chứng tỏ sức hấp dẫn của nhạc cổ điển với khán giả Việt Nam.

Bất chấp định kiến là “dòng nhạc sang trọng, khó nghe, chỉ dành cho thiểu số”, nhạc cổ điển vẫn có sức sống riêng với thị hiếu người Việt. Tuy không truyền thông ồn ào như các dòng nhạc dành cho giới trẻ, chương trình nhạc cổ điển liên tục được tổ chức tại các không gian trang trọng như nhà hát, quảng trường, sân vận động để thoả mãn nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của các khán giả tinh tế, có gu thẩm mỹ cao.

Đặc biệt, sau 2 năm dịch bệnh, nhu cầu thưởng thức nhạc cổ điển tại Việt Nam có xu hướng gia tăng. Bằng chứng là nhiều chương trình vừa mở bán vé đã được đặt hết chỉ trong một ngày, điển hình như chương trình Hoà nhạc Toyota 2022 tại Hà Nội và TP.HCM, diễn ra trong tháng 7 và tháng 8.

Theo ban tổ chức, chương trình có 3 hạng vé, từ 300.000 đồng đến 700.000 đồng, không quá cao so với mức độ đầu tư và dàn nghệ sĩ tên tuổi sẽ góp mặt.

Giống như mọi năm, toàn bộ tiền bán vé của Hoà nhạc Toyota 2022 sẽ được trao tặng cho sinh viên chuyên ngành âm nhạc trong khuôn khổ “Học bổng Toyota hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam”.

Giữ vị trí Giám đốc âm nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO) từ năm 2009, ông Honna Tetsuji cho rằng nghệ thuật âm nhạc cổ điển dành cho mọi người.

“Tôi nghĩ rằng những điều mà Hòa nhạc Toyota đã gặt hái được trong suốt gần 20 năm qua là thực sự tuyệt vời. Tôi tin rằng giá trị đó đã in sâu trong lòng khán thính giả Việt Nam bởi việc được tiếp nối trong một khoảng thời gian dài. Các buổi hòa nhạc đang ngày càng trở nên đa dạng hơn và cũng xuất hiện nhiều tài năng trẻ hơn”, vị nhạc trưởng chia sẻ.

Trong khi đó, nghệ sĩ cello Phan Đỗ Phúc cảm thấy vinh dự khi được đứng chung sân khấu với ông Honna và VNSO tại Hòa nhạc Toyota 2022. “Bất kỳ nghệ sĩ nào cũng sẽ nắm lấy cơ hội vô giá này để có thể đem đến cho khán giả những tiết mục, những tác phẩm âm nhạc hay nhất”, anh cho biết.

Ông Honna Tetsuji từng làm việc với nhiều nghệ sĩ hàng đầu thế giới.

Chương trình năm nay với sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ Phan Đỗ Phúc cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đã mang đến cho khán thính giả những tác phẩm kinh điển của nhà soạn nhạc Antonin Dvorak là Cello Concerto B-minor, Op. 104 và Symphony No. 9 E-minor "From the New World", Op. 95. Các tác phẩm hứa hẹn tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc thăng hoa cho khán phòng.

Nói về Antonin Dvorak, Phan Đỗ Phúc chia sẻ bất kỳ người đam mê nhạc cổ điển nào cũng hiểu rõ về các tác phẩm của ông. Đa số thính giả nghe những bản nhạc này trên nền tảng số, nhưng cá nhân anh tin rằng nghe qua bản ghi âm và thưởng thức trực tiếp tại thính phòng mang đến 2 trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.

“Tôi trân quý cơ hội được chơi tác phẩm tuyệt vời này tại đất nước của mình nên sẽ cố gắng hết sức để thể hiện trọn vẹn tinh thần của tác phẩm, và truyền tải những thông điệp ý nghĩa, những giá trị tinh túy nhất đến khán thính giả”, nghệ sĩ Phan Đỗ Phúc cho biết.

Nghệ sĩ cello Phan Đỗ Phúc là nhạc trưởng đầu tiên của Dàn nhạc giao hưởng trẻ Việt Nam.

Chương trình Hòa nhạc Toyota 2022 được nhiều khán thính giả của dòng nhạc cổ điển đánh giá cao. Nhiếp ảnh gia Monkey Minh nhận xét 2 bản concerto của nhà soạn nhạc Antonin Dvorak trong đêm nhạc mang lại cho anh xúc cảm dạt dào và mãnh liệt.

Tình cờ thấy quảng cáo về Hòa nhạc Toyota trên mạng xã hội, nhiếp ảnh gia Monkey Minh đến tham dự Hòa nhạc Toyota tại TP.HCM. Anh chia sẻ: “Điều khiến tôi cảm thấy thú vị là Toyota, một hãng xe ôtô, nhưng lại hướng đến hình thức nghệ thuật giao hưởng. Một sự kết hợp kỳ lạ nhưng rất thi vị. Khi quan sát người đến nghe buổi hòa nhạc vừa rồi, tôi thấy sự chú tâm và thăng hoa trong tâm hồn họ, phần nào phản ánh niềm yêu thích âm nhạc cổ điển của người đến buổi hoà nhạc. Có thể thấy Toyota đã tìm đúng đối tượng của chương trình”.

Nhiếp ảnh gia cho biết hai bản Concerto của nhà soạn nhạc Antonin Dvorak trong đêm nhạc mang lại cho anh nhiều cung bậc xúc cảm khác nhau nơi khán phòng nhà hát thành phố. Nhạc trưởng người Nhật Honna Tetsuji cộng hưởng cùng sự tập trung của cả dàn nhạc làm anh cảm thấy phấn khích về tinh thần teamwork. Điều đó đã truyền tải trọn vẹn tinh hoa nghệ thuật đến với khán thính giả. Bản thân Monkey Minh không phải là một fan của dòng nhạc cổ điển, nhưng Hòa nhạc Toyota đã chạm được đến tâm hồn nghệ thuật và cảm xúc của anh.

Nhiếp ảnh gia cho rằng Toyota Việt Nam và Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam nên tiếp tục phát huy những gì đã và đang làm, duy trì những buổi hoà nhạc định kỳ để người yêu nghệ thuật có một “sân chơi” tới lui thường xuyên, từ đó biến âm nhạc cổ điển thành một món ăn quen thuộc của mỗi người.