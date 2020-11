Nhà văn Viet Thanh Nguyen và con trai là khách mời tại hội sách ở Mỹ

Hai cha con Viet Thanh Nguyen xuất hiện với tư cách khách mời tại Los Angeles Times Festival of Books và chia sẻ về cuốn sách họ viết chung.

Los Angeles Times Festival of Books (Ngày hội Sách LA Times) vừa được tổ chức trực tuyến trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hội sách năm nay có sự xuất hiện của nhiều diễn viên, tác giả nổi tiếng, trong đó có nhà văn người Mỹ gốc Việt Nguyễn Thanh Việt (bút danh Viet Thanh Nguyen) và con trai Ellison Nguyen.

Cha con nhà văn đã cùng nhau thực hiện cuốn sách Chicken of the Sea, xuất bản tháng 11/2019. Cuốn truyện do họa sĩ Thi Bui và con trai Hien Bui-Stanfford vẽ minh họa.

Nhà văn Viet Thanh Nguyen và con trai. Ảnh: Jay L.Clendenin/Los Angeles Times.

Câu chuyện của Chicken of the Sea xoay quanh một bầy gà can đảm bỏ lại cuộc sống ở nông thôn nhàm chán. Ba chú gà gia nhập đoàn cướp biến Pitiless để kiếm vận may và vinh quang nơi biển cả.

Nhờ sự dẫn dắt của thuyền trưởng, những chú gà nhanh chóng hiểu được ý nghĩa trong công việc chúng đang làm.

Có thể nói, Chicken of the Sea là một thể nghiệm của Viet Thanh Nguyen sau những tác phẩm đầy ám ảnh. Truyện thiếu nhi Chicken of the Sea được xây dựng dựa trên ý tưởng của con trai anh - Ellison - khi cậu bé 5 tuổi.

Tại sự kiện trực tuyến Los Angeles Times Festival of Books, nhà văn Viet Thanh Nguyen chia sẻ nếu viết một tác phẩm thiếu nhi, ý tưởng của anh sẽ xoay quanh Tết ở Việt Nam ra sao, khác biệt văn hóa và ngôn ngữ giữa Mỹ và quê nhà như thế nào hay bánh Trung thu ở hai nơi có gì tương đồng. Do đó, ý tưởng về cuộc phiêu lưu của những chú gà cướp biển từ cậu con trai khiến ông bố này khá thích thú.

Đồng quan điểm với điều này, họa sĩ Thi Bui hài hước nói rằng thế hệ của cô và Viet Thanh Nguyen khó có được suy nghĩ như các con. Thi Bui cũng là một người gốc Việt tại Mỹ.

Khi được hỏi về nguồn cảm hứng của mình, Ellison, hiện 7 tuổi, cho hay gà là loài vật mà cậu bé thích nhất. Câu chuyện về những tên cướp biển truy tìm kho báu cũng hấp dẫn em không kém. Do đó, Ellison đã kết hợp cả hai yếu tố này và làm nên Chicken of the Sea.

Cậu bé 7 tuổi cho hay phần thích nhất của cuốn sách là quá trình làm việc cùng cha. “Cháu đang cố gây áp lực để cha viết phần truyện tiếp theo. Vì cha tiêu hết sạch tiền bản quyền sách rồi, cha nhỉ?”, Ellison tinh nghịch. Em hài hước đùa rằng: “Không có tiền là cháu nghỉ chơi lego (xếp hình) luôn”.

Về phần mình, nhà văn Viet Thanh Nguyen tâm sự cuốn sách trên là cơ hội để anh và con trai gắn kết, thấu hiểu nhau hơn. Phong cách tự do, phóng khoáng của Ellison thậm chí còn ảnh hưởng cuốn sách sắp ra mắt của nhà văn người Mỹ gốc Việt. Theo anh tiết lộ, tiểu thuyết The Committed - phần tiếp theo của The Sympathizer - sẽ ra mắt độc giả vào tháng 3 năm sau.

Viet Thanh Nguyen nói thêm sự hào hứng và cách viết của con trai giúp anh “vượt qua một số rào cản mà chúng ta hay gặp phải khi trưởng thành”. Đó là định kiến về điều ta đã biết hoặc nhà văn bị gò ép trong một khuôn mẫu nào đó.