Nhà trường xin lỗi vì nhân viên gửi ảnh khỏa thân cho học sinh

Trường Trung học Dr. Henry A. Wise Jr. gửi thư xin lỗi sau sự cố gửi ảnh khỏa thân cho học sinh. Ảnh: New York Post.

Sau khi sự việc xảy ra, trường Trung học Dr. Henry A. Wise Jr. đã gửi lời xin lỗi đến các phụ huynh và học sinh. Trong thư gửi đến gia đình học sinh hôm 13/1, Hiệu trưởng Taryn Washington cho biết ban giám hiệu nhà trường đã cố thu hồi email, nhưng nhiều học sinh đã xem được và chia sẻ email này với những người khác, theo Fox News.



"Tôi yêu cầu tất cả học sinh, với tư cách là những công dân dùng Internet có trách nhiệm, không chia sẻ các hình ảnh qua email, phương tiện truyền thông xã hội hoặc các trang mạng khác", hiệu trưởng nhấn mạnh.

Trong thư, hiệu trưởng cho biết nhà trường đã kỷ luật nhân viên gửi email, nhưng không nêu rõ trường đã thực hiện biện pháp kỷ luật nào. Nhà trường cũng bố trí thêm bác sĩ và cố vấn chuyên nghiệp để hỗ trợ học sinh, trong trường hợp các em cần được hỗ trợ sau sự cố nhận email nhạy cảm.

Hiện, cảnh sát địa phương không còn điều tra vụ việc và không có kế hoạch nộp đơn tố cáo. Việc điều tra sẽ được chuyển cho học khu trường công lập quận Prince George.

Fox News đã liên hệ với Hiệu trưởng trường Trung học Dr. Henry A. Wise Jr. để tìm hiểu liệu nhân viên này còn làm việc tại trường hay không. Fox News cũng liên hệ với học khu trường công lập quận Prince George để khai thác thêm thông tin nhưng chưa nhận được phản hồi.

Mục Giáo dục của Zing giới thiệu đến bạn những cuốn sách dạy trẻ về an toàn trên không gian mạng.

15 Bí kíp giúp tớ an toàn - Cẩm nang sử dụng Internet an toàn và hiệu quả (dành cho trẻ em): Cuốn sách này đề cập những bí kíp "nhỏ mà có võ", giúp trẻ phát huy những lợi thế của Internet, sử dụng các thiết bị kết nối Internet an toàn. Đồng thời, sách cũng hướng dẫn trẻ đối phó với những tình huống lừa đảo và tiêu cực trên mạng xã hội và Internet.

An toàn cho con - Luật Thiết bị công nghệ Giúp con an toàn trên thế giới mạng: Cuốn sách dạy trẻ biết làm gì trước những tình huống nhạy cảm với nội dung người lớn hay những đường dẫn đáng ngờ và dạy trẻ những việc cần làm để tránh những tình huống trên, ví dụ như không đăng tải hình ảnh, thông tin cá nhân hay tương tác với người lạ.