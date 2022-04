Nha Trang mưa to, du khách lo

Sáng 29/4, TP Nha Trang mưa to do ảnh hưởng vùng áp thấp trên Biển Đông. Nhiều du khách đến phố biển cho biết khá lo lắng vì nếu trời mưa sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch.

Theo dự báo, trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ, mưa dông tập trung trong hai ngày đầu ở miền Bắc, sau đó giảm dần. Tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa xuất hiện chủ yếu về chiều và tối.

Khách lo trời mưa

9h sáng, TP Nha Trang xuất hiện mưa lớn, nhiều du khách vừa đặt chân đến phố biển khá bất ngờ vì lúc sáng sớm trời vẫn nắng đẹp.

“Gia đình bay vào Nha Trang sáng nay, dù biết trước thời tiết sẽ bị ảnh hưởng do áp thấp nhưng không nghĩ đến nhanh như vậy. Xuống sân bay thời tiết vẫn còn nắng đẹp, khi vào trung tâm Nha Trang thấy âm u, nhận phòng khách sạn xong thì trời mưa”, anh Hoàng Tùng - du khách từ Hà Nội - cho biết.

Nha Trang xuất hiện mưa sáng 29/4. Ảnh: X. Hoát.

Theo anh Tùng, gia đình đi nghỉ dưỡng Nha Trang 3 ngày và chọn trải nghiệm tour biển đảo. “Nếu thời tiết không thuận lợi chắc chắn phải thay đổi kế hoạch, không đi tour biển đảo được”, chị Lan - vợ anh Tùng - nói.

Còn anh Hưng - đến từ TP.HCM - cho biết đã hoãn kế hoạch đi tham quan tour biển đảo trên vịnh Nha Trang sáng nay vì trời mưa. "Kế hoạch thì 9h mình và bạn gái sẽ đi tham quan tour 4 đảo đến chiều về, nhưng giờ phải hoãn vì thấy trời mưa to quá, không yên tâm. Bọn mình chọn đi cà phê ngắm cảnh Nha Trang", anh Hưng cho biết.

Ghi nhận trong sáng 29/4, khách du lịch bắt đầu đến Nha Trang nghỉ lễ, tuy nhiên số lượng chưa nhiều.

“Công suất phòng dịp lễ mới đạt 60%, chúng tôi hy vọng trong hôm nay và sáng mai sẽ đón thêm các khách vãng lai, khách đoàn”, ông An - chủ khách sạn 4 sao trên đường Trần Phú - thông tin.

Ông Võ Quang Hoàng - Chủ tịch Hội Khách sạn Nha Trang - Khánh Hòa, cho biết khảo sát cho thấy khách đến Nha Trang năm nay chủ yếu từ Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh Tây Nguyên.

“Kỳ nghỉ lễ này du khách có xu hướng đi theo nhóm nhỏ, gia đình, không đi theo đoàn số lượng lớn như thời gian trước dịch Covid-19. Nhóm khách này thường có sự thay đổi vào giờ chót, nghĩa là họ đi rất ngẫu hứng, có thể sát ngày nghỉ lễ mới quyết định đặt phòng. Hy vọng một vài ngày nữa, lượng đặt phòng từ nhóm khách này sẽ tăng nhanh”, ông Hoàng thông tin.

Tương tự, chủ nhiều khách sạn ở Nha Trang vẫn “ngóng” khách khi kỳ nghỉ lễ đã cận kề.

Doanh nghiệp vẫn "ngóng" khách

“Chúng tôi hy vọng hết ngày 29/4 sẽ đạt công suất phòng khoảng 80%, số còn lại khả năng bán hết khi kỳ nghỉ lễ còn 2 ngày. Lúc này khách vãng lai ở Phan Thiết, Đà Lạt, Quy Nhơn hoặc Phú Yên sẽ đổ về Nha Trang”, ông An cho biết thêm.

Trên các trang Booking, Agoda… lượng phòng khách sạn ở Nha Trang trống vào những ngày lễ vẫn còn nhiều, đặc biệt giá các dịch vụ từ 4 sao trở lên vẫn đang được ưu đãi khi đặt phòng.

Dọc các con phố lớn ở Nha Trang, cơ sở lưu trú 3, 4 sao vẫn treo biển còn phòng.

“Bọn em vẫn nhận khách đoàn và lẻ trong ngày 29/4. Khách sạn vẫn ưu đãi như miễn ăn sáng, miễn phụ thu trẻ em và tặng voucher massage, làm đẹp hay hỗ trợ 30% giá vé tắm bùn cho khách đặt phòng từ 2 đêm trở lên”, bà Nguyễn Hằng - nhân viên bán hàng khách sạn M.S trên đường Trần Phú - cho biết.

Trong khi đó, khảo sát cho thấy dịp lễ năm nay khách du lịch đến Nha Trang - Khánh Hòa chủ yếu chọn các khu nghỉ dưỡng cao cấp và biệt lập. Hiện, các resort, khu du lịch ở khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh hầu hết đã kín phòng.

Ông Phạm Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, dự báo khách đến Nha Trang dịp lễ năm nay sẽ tăng đột biến. Tuy nhiên, khách sạn, cơ sở lưu trú ở Nha Trang vẫn sẽ đảm bảo tốt vì lượng phòng hiện rất lớn, vượt xa nhu cầu.

Nhiều du khách lo ngại trời mưa ảnh hưởng kế hoạch đi tham quan tour biển đảo trên vịnh Nha Trang. Ảnh: X. Hoát.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa - cho biết qua báo cáo thì phần lớn doanh nghiệp, cơ sở lưu trú trên địa bàn đã sẵn sàng để đón lượng khách lớn đến nghỉ dưỡng dịp lễ này.

“Doanh nghiệp, cơ sở lưu trú trên địa bàn đã mở cửa gần 100% để đón khách và có nhiều chương trình kích cầu. Tỉnh cũng hỗ trợ bằng cách tổ chức các chương trình kích cầu có sự đồng hành của doanh nghiệp và đạt được kết quả khả quan”, bà Thanh cho biết.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, địa phương hiện là một trong những địa điểm du lịch an toàn sau đại dịch.

“Ngay từ giai đoạn đầu mở cửa du lịch trở lại, ngành du lịch đã làm tốt việc phục vụ khách du lịch, bảo đảm an toàn, hiệu quả, phù hợp với các quy định về phòng, chống dịch đối với khách quốc tế cũng như khách du lịch nội địa. Ngoài việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, ngành du lịch Khánh Hòa đang khảo sát, xây dựng các tour tuyến du lịch kết hợp, liên kết vùng giữa Khánh Hòa và Đà Lạt, Khánh Hòa và Đắk Lắk…”, bà Thanh cho biết thêm.

Để đảm bảo an toàn, tránh các trường hợp chặt chém dịp lễ, Sở Du lịch Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch...

“Đối với du khách gặp vấn đề phát sinh như bị chặt chém, mất cắp, tai nạn…, khi du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 tại Nha Trang - Khánh Hòa có thể gọi đường dây nóng 0947.528.000 (24/24) hoặc đến các trạm hỗ trợ khách du lịch trên đường Trần Phú để được hướng dẫn, hỏi thông tin du lịch, bản đồ du lịch, chỉ đường, đổi ngoại tệ… và phản ánh các vấn đề bức xúc” - bà Thanh nói.

Lãnh đạo Sở Tài chính Khánh Hòa cũng đã yêu cầu các cơ sở đăng ký giá dịch vụ và cam kết thực hiện niêm yết giá dịch vụ lưu trú, nhà hàng, khách sạn công khai trong dịp lễ.

Ông Trần Minh Đức - Chủ tịch Hội Lữ hành Khánh Hòa - cho biết để kích cầu du lịch, trong dịp nghỉ lễ năm nay, ngoài bán tour du lịch, các doanh nghiệp lữ hành Khánh Hòa còn hỗ trợ tối đa quyền lợi của khách khi khách hủy booking; cố gắng làm mới và nâng cao chất lượng tour du lịch, xây dựng các tour có tính đặc thù, chuyên biệt để tiếp cận từng phân khúc khách hàng.

Sau nhiều năm khó khăn vì dịch Covid-19, các doanh nghiệp ở Nha Trang đều khẳng định sẽ “làm tất cả” để hút khách dịp này, tạo đà cho những chương trình đón khách từ đây đến cuối năm.