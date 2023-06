Nhà sản xuất Pokémon Go đóng cửa studio, xóa bớt tựa game

Công ty phần mềm Niantic mới đây đã đóng cửa studio ở Los Angeles và xóa bỏ một số trò chơi để tái cơ cấu nhằm ổn định tài chính doanh nghiệp.

Theo Bloomberg, trong email gửi đến nhân viên, Giám đốc điều hành Niantic John Hanke đã viết: "Chúng ta sai lầm khi để cho chi phí tăng nhanh hơn doanh thu".

Cụ thể, theo ông Hanke, các dự án trò chơi và các nền tảng mới không mang lại doanh thu tương xứng với những gì công ty đã bỏ ra. Do đó, Niantic quyết định đóng cửa tựa đề game NBA All-World và ngừng hoạt động trên Marvel World of Heroes trong thời gian tới.

Ngoài việc xóa bỏ bớt các sản phẩm để tái cấu trúc, công ty này cũng sẽ thực hiện nhiều thay đổi về tổ chức và nhân sự, bao gồm việc sa thải khoảng 230 nhân viên.

May mắn rằng dù Pokémon Go đã ra mắt được gần 7 năm nhưng vẫn được rất nhiều người chơi ủng hộ, do đó việc kinh doanh của Niantic không đến nỗi đi vào đường cụt. Theo dữ liệu được công bố vào tháng 6/2022 từ Sensor Tower, Pokémon Go vẫn đều đặn kiếm được khoảng 1 tỷ USD doanh thu mỗi năm.

Tuy nhiên, sau tựa game này, Niantic vẫn chưa có thêm được sản phẩm bùng nổ nào khác. Năm ngoái, công ty này đã hủy bỏ 4 dự án game bao gồm các trò chơi dựa trên Harry Potter, Catan, đồng thời cắt giảm 8% nhân sự để giảm bớt chi phí đầu tư.

Không chỉ riêng Niantic, nhiều công ty khác trong lĩnh vực trò chơi điện tử cũng gặp khó khăn trong thời gian này. Microsoft đã đóng cửa Minecraft Earth và CD Projekt Red sẽ chính thức đóng cửa tựa game AR trong series The Witcher vào hôm nay (30/6).