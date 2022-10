Nhà sản xuất 'Little Women' xin lỗi sau khi phim bị Netflix gỡ bỏ

Sau khi "Little Women" bị Netflix gỡ bỏ vì xuyên tạc lịch sử Việt Nam, NSX Studio Dragon cho biết họ sẽ chú ý đến yếu tố văn hóa và xã hội khi sản xuất nội dung trong tương lai.

Series phim "Little Women" bị gỡ khỏi kho ứng dụng Việt Nam vì chứa yếu tố xuyên tạc lịch sử.

Ngày 7/10, SPOTV News đưa tin Studio Dragon - nhà sản xuất của bộ phim truyền hình Little Women - phản hồi việc phim bị Netflix gỡ tại kho ứng dụng ở Việt Nam vì xuyên tạc nghiêm trọng lịch sử.

Trả lời phóng viên SPOTV News, nhà sản xuất xác nhận: "Bộ phim đã ngừng phát hành tại Việt Nam theo văn bản yêu cầu của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Chúng tôi xin lỗi vì đã gây tranh cãi".

"Chúng tôi sẽ chú ý đến tính nhạy cảm về văn hóa - xã hội hơn khi sản xuất nội dung trong tương lai", đại diện Studio Dragon chia sẻ với báo chí Hàn Quốc.

Chiều 6/10, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - cho biết Netflix đã gỡ bỏ Little Women sau buổi làm việc với Cục. “Sau sự việc, Netflix cũng cho biết sẽ rút kinh nghiệm và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam”, Cục trưởng nói.

Người phát ngôn của Netflix sau đó cũng xác nhận thông tin này với Zing.

Trước đó, theo văn bản của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông), phim truyền hình Little Women bị yêu cầu gỡ vì vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 4, điều 9 Luật báo chí về xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc và vi phạm những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh quy định tại khoản 4, điều 11 Luật điện ảnh với nội dung tương tự điều khoản nêu trên ở Luật báo chí.

Khán giả Việt Nam thất vọng trước nội dung sai lệch lịch sử trong Little Women.

Bộ phim Little Women do Kim Hee Won làm đạo diễn và Jung Seo Kyung viết kịch bản. Nội dung phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 1898 của nhà văn Louisa May Alcott.

Phim kể về ba chị em gái Oh In Joo (Kim Go Eun), Oh In Kyung (Nam Ji Hyun) và Oh In Hye (Park Ji Hoo). Họ đến từ một gia đình nghèo khó nhưng hạnh phúc. Một ngày nọ, In Joo bất ngờ nhận được khoản tiền khổng lồ. Cuộc sống của ba chị em hoàn toàn đảo lộn khi họ phải đối đầu với một trong những gia tộc giàu có và quyền lực nhất Hàn Quốc.

Trên mạng xã hội, người xem chỉ ra rằng Little Women nhiều lần nhắc đến lịch sử Việt Nam với nội dung sai lệch và yêu cầu gỡ bỏ phim khỏi kho ứng dụng Việt Nam. Nhiều ý kiến bày tỏ sự thất vọng. Một số khán giả nhận xét rằng các tình tiết xuyên tạc lịch sử bị đưa vào trong phim một cách gượng ép, bất hợp lý.