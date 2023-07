Nhà sản xuất đồ lót Hong Kong sa thải 8.400 nhân sự ở Việt Nam

Trong vòng một năm, Regina Miracle - một nhà sản xuất đồ nội y trứ danh toàn cầu - đã cắt giảm 8.400 nhân sự tại nhà máy Việt Nam để đối phó với việc sụt giảm đơn hàng xuất khẩu.

Regina Miracle được sáng lập tại Hong Kong (Trung Quốc), vốn được biết đến là đơn vị gia công đồ nội y cho Victoria Secret và nhiều thương hiệu đồ lót nổi tiếng khác trên toàn cầu.

Vào năm 2016, tập đoàn này bắt đầu thiết lập nhà máy tại Việt Nam. Sau khoảng 4 năm, Regina Miracle đã sở hữu 6 nhà máy với 2 công ty con đại diện là Regina Miracle International Vietnam và Regina Miracle International Hưng Yên.

Theo báo cáo tài chính năm 2023 của doanh nghiệp (kỳ báo cáo kết thúc vào ngày 31/3 hàng năm), tính đến 31/3 năm nay, Việt Nam chiếm 85% tổng doanh thu của tập đoàn và ngày càng đóng vai trò quan trọng với tư cách là cơ sở sản xuất chính của Regina Miracle.

Chính vì vậy, với xu hướng sụt giảm đơn hàng xuất khẩu trong nửa cuối năm tài chính 2023, tập đoàn này đã phải tạm dừng tuyển dụng lao động địa phương tại Việt Nam từ tháng 9 năm ngoái và thực hiện tối ưu hóa cơ cấu lực lượng lao động địa phương một cách phù hợp.

Đáng chú ý, cuối năm tài chính 2022, doanh nghiệp này có đến 39.000 lao động, nhưng đến nay, con số này chỉ còn khoảng 31.600 lao động, tương đương giảm 8.400 người trong một năm.

Bên cạnh đó, Regina Miracle cũng điều chỉnh các đơn vị sản xuất và giờ hoạt động để thúc đẩy tỷ lệ sử dụng lực lượng lao động. Đồng thời, đẩy mạnh nội địa hóa nhân sự, với tỷ lệ lao động là người địa phương chiếm 98%.

Tình hình tại Regina Miracle cũng phản ánh tình hình của ngành dệt may, da giày Việt Nam nói chung trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, áp lực lạm phát tại một số thị trường xuất khẩu, lượng hàng tồn kho của các đối tác tăng cao...

Thực tế, từ cuối năm ngoái, nhiều doanh nghiệp trong ngành này đã phải thông báo cắt giảm lao động, giảm giờ làm để tiếp tục sản xuất cầm chừng.

Điển hình, doanh nghiệp có số lượng lao động lớn nhất cả nước - Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP.HCM) - vừa qua cũng phải liên tục thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với hàng nghìn lao động do khó khăn về đơn hàng.

Về tình hình kinh doanh của Regina Miracle trong năm tài chính 2023, công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 7,9 tỷ HKD (khoảng 1,01 tỷ USD ), giảm 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Với con số này, doanh thu tương ứng từ Việt Nam là 6,7 tỷ HKD ( 850 triệu USD ). Doanh thu này cũng thuộc nhóm dẫn đầu trong lĩnh vực may mặc tại Việt Nam, cao hơn cả doanh thu của Tập đoàn Dệt may Việt Nam - Vinatex ( 18.364 tỷ đồng ) hay Tổng Công ty CP May Việt Tiến ( 8.462 tỷ đồng ).