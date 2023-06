Nhà phố dự án ế khách

Trong khi đó, với những căn nhà phố riêng lẻ nằm trong khu dân cư, theo thống kê của Chợ Tốt Nhà, giá những căn này trong quý I/2023 không có nhiều sự biến động so với quý IV/2022. Một nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp cho biết những căn nhà trong dân luôn được nhà đầu tư lẫn người mua để ở đặc biệt quan tâm nhờ nằm gần trung tâm TP và pháp lý đầy đủ. Do vậy, giá bán thường cao hơn nhiều so với nhà phố dự án, nhưng cũng do đó đòi hỏi người mua có ngân sách tốt hơn.