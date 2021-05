Nhà đầu tư quan tâm BĐS Hải Phòng, Bắc Ninh, Đà Nẵng giảm mạnh

Mức độ quan tâm toàn thị trường bất động sản trong tháng 4 giảm so với tháng trước 10-34%.

Theo thống kê mới của Property Guru và Batdongsan.com.vn, trong tháng 4, cơn sốt BĐS có dấu hiệu hạ nhiệt, lượng tin đăng BĐS (đại diện cho nguồn cung) có xu hướng giữ ổn định, thậm chí tăng nhẹ ở 1 số loại hình, ngược lại, lượng quan tâm (đại diện cho nguồn cầu) giảm khá mạnh ở hầu hết loại hình và khu vực so với tháng 3.

Cụ thể, sau khi đạt đỉnh về mức độ quan tâm về bất động sản trong tháng 3, thị trường có sự điều chỉnh trong tháng 4. Cụ thể mức độ quan tâm toàn thị trường tháng 4 giảm 18% và lượng tin đăng giảm 1% so với tháng 3. Tuy nhiên nếu so với tháng 4/2020, mức độ quan tâm vẫn tăng 44% và lượng tin đăng tăng 63%.

Trong tuần đầu tiên của tháng 5, do sự quay trở lại của Covid-19, mức độ quan tâm tại các tỉnh thành có nhiều ca nhiễm có sự sụt giảm. Cụ thể, nếu so sánh dữ liệu 7 ngày trước và sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, mức độ quan tâm tại Bắc Ninh giảm 21%, Vĩnh Phúc giảm 39% và Đà Nẵng giảm 25%.

Bất động sản các tỉnh phía Bắc giảm nhiệt sau giai đoạn tăng trưởng sốt nóng đầu năm. Ảnh: Việt Linh.

Còn nếu so sánh dữ liệu với tháng 3, mức giảm mạnh nhất diễn ra ở Hải Phòng (giảm 34%), sau đến Bắc Ninh (giảm 29%), Đà Nẵng (giảm 21%). Đây đều là những địa phương chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của các nhà đầu tư trong tháng 3.

Ở thị trường miền Nam, các điểm "nóng" về giao dịch nhà đất từng đạt đỉnh về mức độ quan tâm trong tháng 3 như Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu đều suy giảm mức độ quan tâm trong tháng 4.

Cụ thể, so với tháng 3, lượt tìm kiếm BĐS tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu lần lượt giảm 7-10%, trong khi Đồng Nai, Long An và Lâm Đồng có xu hướng giảm mạnh hơn, vào khoảng 12-15% so với tháng trước. Hầu như không có thị trường nào có lượt tìm kiếm nhà đất ghi nhận tăng trong tháng 4.

Theo đánh giá của DKRA Việt Nam, trong tháng đầu của quý II, mặt bằng giá sơ cấp và thứ cấp của đất nền các tỉnh phía Nam không có nhiều biến động, thậm chí mức thanh khoản ghi nhận giảm nhẹ so với tháng trước.

Tuy tổng thể thị trường nhà đất tháng 4/2021 mức độ quan tâm giảm so với tháng 3 do dịch bệnh nhưng nếu so sánh với cùng kỳ năm 2020, nhu cầu tìm kiếm BĐS lại có sự tăng trưởng đột biến, cao hơn 44% so với tháng 4/2020.

Theo đánh giá của Batdongsan.com.vn, xu hướng sụt giảm lượt tìm kiếm nhà đất trong tháng 4 là do mức độ quan tâm dành cho BĐS đã lập một mức đỉnh rất cao trong tháng 3 trước đó với hiện tượng sốt đất đầu năm. Đến giữa tháng 4, chính quyền ra tay hạ nhiệt cơn sốt khiến cơn sốt hạ nhiệt, kéo theo đó mức độ quan tâm BĐS thời điểm sau sốt đất hạ xuống.

Mức độ quan tâm chung cư sụt giảm cả ở Hà Nội và TP.HCM Mức độ quan tâm phân khúc chung cư tại Hà Nội và TP.HCM trong tháng 4 so với tháng 3/2021. Nhãn Cao cấp Trung cấp Bình dân Hà Nội column % 21 22 21 TP.HCM column % 23 22 27

Ở thị trường chung cư, trong tháng 4, Hà Nội tiếp tục ghi nhận giá bán tăng nhẹ, trong khi đó lượt quan tâm và tin đăng đều giảm lần lượt là 22 và 8% theo tháng.

Tại TP.HCM, giá rao bán chung cư giữ mức ổn định so với tháng trước. Lượng tin đăng và mức độ quan tâm có mức giảm khá mạnh so với tháng trước đó. Đáng chú ý, lượt quan tâm phân khúc chung cư bình dân giảm nhiều nhất, lên đến 27% so với mức giảm 23% và 22% của phân khúc cao và trung cấp.