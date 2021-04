Nhà của Taylor Swift nhiều lần bị đột nhập

Nữ ca sĩ cho biết cô phải thuê nhân viên bảo vệ để đảm bảo an ninh khi nhiều lần bị kẻ lạ đột nhập vào nhà.

Ngày 19/4, The Sun đưa tin Taylor Swift cho biết cô phải thuê bảo vệ an ninh 24/24h bởi có quá nhiều người lạ luôn tìm cách đột nhập vào nhà cô.

Cụ thể, kẻ lạ mặt có tên Hanks Johnson bị công an bắt vào 20h30 ngày 17/4 khi cố đột nhập vào căn hộ của Taylor Swift ở New York. Người này khai rằng anh ta từng nói chuyện với nữ ca sĩ trên mạng xã hội, theo WFXR.

Daily News thông tin thêm rằng khi bị bắt, Johnson vẫn gửi tin nhắn đến tài khoản Instagram của Taylor Swift và khẳng định rằng nữ ca sĩ đã từng trả lời anh ta. Trước đó, năm 2020, người đàn ông khác cũng bị bắt khi cố ý đột nhập vào căn hộ của Taylor Swift và nằm ngủ trên chiếc ghế ở phòng khách tại nhà nữ ca sĩ.

Căn hộ của Taylor Swift ở New York bị đột nhập nhiều lần. Ảnh: The Sun.

Khi phỏng vấn với CBS Sunday Morning, Taylor cho hay cô luôn cố gắng giữ bí mật về nơi ở của mình bởi từ trước đến nay, chủ nhân You belong with me thường gặp vấn đề về an ninh.

"Tôi cố gắng không tiết lộ mình đang ở đâu nhưng mọi thông tin về nhà tôi đều có trên mạng", Taylor Swift nói.