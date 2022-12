Nhà báo thứ 2 đột tử ở World Cup 2022

Thông tin nhà báo Khalid Al Misslam qua đời được xác nhận vào ngày Chủ nhật (11/12). Theo La Gazzetta, nguyên nhân của sự việc đau lòng chưa được tiết lộ.

Khalid Al Misslam là phóng viên ảnh của kênh Al Kass TV, Qatar. Mọi thông tin về cái chết của nhà báo này vẫn được chủ nhà giữ kín. Gulf Times, một hãng tin khác của Qatar, gửi lời chia buồn tới gia đình qua mạng xã hội.

Trước đó, Grant Wahl, nhà báo của Sports Illustrated, Fox Sports và CBS, đột ngột qua đời khi làm nhiệm vụ trong trận Argentina đối đầu Hà Lan tại tứ kết World Cup 2022 hôm 9/12.

Theo New York Times, Wahl nguy kịch trong khu vực báo chí của sân Lusail. Khi đó, trận đấu giữa Argentina và Hà Lan trôi đến những phút cuối. Anh được chuyển tới bệnh viện gần sân Lusail và qua đời tại đó.

Trong thời gian đưa tin trận đấu, Wahl nhiều lần cảm thấy không khỏe. Các nhân viên y tế thực hiện biện pháp hồi sinh tim và phương pháp khác để cứu Wahl trong 20 phút, trước khi anh được chuyển khỏi sân Lusail.

