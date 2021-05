Nguyễn Văn Chung: 'Bỏ 15.000 USD mua coin, web sập, tôi mất hết'

Nguyễn Văn Chung cho biết cách đây vài năm anh đầu tư 15.000 USD cho một dự án tiền mã hóa. Sau đó, trang web sập, anh chấp nhận mất số tiền.

Tối 11/5, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh, Kiều Minh Tuấn, Nam Thư... quảng cáo cho tiền mã hóa. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, họ nhanh chóng xóa các bài đăng. Dù đã bị xóa khỏi trang cá nhân hoặc fanpage, ảnh chụp bài đăng của các nghệ sĩ vẫn được cộng đồng tham gia FXT Token chia sẻ rầm rộ trong hàng trăm nhóm kiếm tiền online.

Các chuyên gia tài chính khẳng định FXT Token nằm trong danh sách mà Ngọc Trinh, Nam Thư, Kiều Minh Tuấn quảng bá là dự án lừa đảo, hoạt động theo mô hình đa cấp.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có bài viết chia sẻ với Zing về bài học kinh nghiệm mất 15.000 USD vì mua coin. Anh hy vọng qua bài viết, mọi người có nhìn nhận chính xác và an toàn trước khi đầu tư vào tiền mã hóa.

Sau đây là bài viết nhạc sĩ gửi Zing:

Cách đây vài năm, khi đang khát khao, nôn nóng muốn làm giàu nhanh, tôi quyết định dùng số tiền dành dụm nhiều năm và tìm hiểu việc đầu tư. Đúng thời điểm đó, một đạo diễn giới thiệu tôi tìm hiểu đồng tiền ảo Bitconnect với những thuật ngữ như lending, lãi kép, go to the moon...

Nguyễn Văn Chung đầu tư 15.000 USD cho tiền mã hóa. Ảnh: NVCC.

Sau khi nghe lời giới thiệu của đạo diễn, tôi gửi 15.000 USD cho một leader để mua coin. Khi quyết định gia nhập, leader lập cho tôi một tài khoản trên trang web và số tiền 15.000 USD được quy thành coin, chẳng hạn 1 USD tương đương 1 coin. Mọi người trong nhóm được dẫn dắt bởi leader cực kỳ thần bí, nói rất ít. Các thành viên rất nhiệt huyết và tràn đầy niềm tin vào một tương lai tươi sáng, kiếm được nhiều tiền.

Khi đó, tôi được leader khuyến khích kêu gọi thêm khán giả, bạn bè, gia đình. Đổi lại nếu giới thiệu người, tôi sẽ được ăn % hoa hồng. Tuy nhiên, tôi không rủ rê bất cứ ai, kể cả người thân. Tôi nghĩ bao giờ mình thành công mới nên chia sẻ tới mọi người.

Khi tôi gia nhập, leader thuyết phục nếu bạn lend (tạm dịch: cho mượn) 100 triệu đồng, mỗi ngày app Bitconnect giao dịch khắp nơi rồi trả tiền lợi nhuận cho bạn dao động từ 0,5 đến 1,5%, có khi ngoại lệ lên gần 3%. Ước tính sơ sơ tôi nhận được 30%-45% lợi nhuận mỗi tháng. Như vậy, chỉ trong 3 tháng tôi lãi 100 triệu đồng và nhận lại số tiền gốc 100 triệu đồng ban đầu.

Tôi ngày đó rất ngây thơ, hồn nhiên đã ngồi nhẩm tính rằng sau 3 năm sẽ kiếm được số tiền hơn 20 tỷ đồng . Tháng đầu tiên trôi qua với chuỗi ngày hạnh phúc. Mỗi sáng dậy, tôi đều vui mừng, lòng phơi phới khi nhìn thấy số tiền trong tài khoản tăng lên.

Theo thỏa thuận ban đầu, số tiền gốc được rút sau 3 tháng còn lãi có thể rút bất cứ lúc nào nhưng họ luôn thuyết phục chúng tôi về việc quay đầu lãi mua thêm coin để nhận lợi nhuận kép.

Số tiền lãi nhảy hàng ngày, chúng tôi có 2 lựa chọn, một là rút, hai là dùng số lãi đó để tiếp tục đầu tư làm tăng số lượng coin và ăn gấp đôi lãi. Trong suốt thời gian đó, tôi không rút lãi lần nào mà tiếp tục dùng lãi đó để đầu tư. Tôi quá tin tưởng vào những lời thuyết phục của leader và theo cả sự ngây thơ của tôi nữa.

Quy định được rút vốn sau 3 tháng nhưng đến tháng thứ 2 biến động xảy ra, leader trấn an rồi tiếp tục kêu gọi mọi người đầu tư. “Hãy tin tưởng, cơn bão rồi sẽ qua” hay "Khó khăn của mọi người là cơ hội của chúng ta”, leader nói kiểu như vậy. Ai cũng tin tưởng những lời nói đó nhưng tôi thì không tiếp tục đầu tư.

Nguyễn Văn Chung thừa nhận anh non nớt khi đầu tư vào tiền mã hóa mà chưa hiểu biết.

Tôi vẫn còn trách nhiệm phải gánh và tôi có quan điểm là không bao giờ để hết trứng vào một rổ. Tôi phải lo cho gia đình xong mới tiếp tục đầu tư được.

Đến tháng thứ 3, trang web sập, leader tạo ra group mới và giải thích "Bitconnect đang tiến hóa lên hình thái mới là Bitconnect X. Đây là cơ hội quá tốt". Leader một lần nữa kêu gọi mọi người cùng đầu tư vào group đó. Lúc này tôi bớt ngu một chút rồi, không chơi nữa.

Chúng rất bài bản. Khi có biến động xảy ra, chúng lập trang web mới rồi kêu mọi người chuyển sang đó. Nhưng khi chuyển sang đó, người dùng phải bù thêm tiền. Tức là chúng bào mòn tiền của mọi người.

Ngay từ đầu, tôi đã xác định chỉ bỏ ra một số tiền là 15.000 USD , chứ không bỏ thêm đồng nào khác. Do đó, khi web sập, tôi chấp nhận mất số tiền đầu tiên.

Sau này tôi suy luận ra, toàn bộ số tiền sẽ vào túi của một người đứng đầu và leader được ăn hoa hồng. Chỉ có tôi và các thành viên như bầy cừu, tin tưởng vào cái tương lai màu hồng chúng vẽ ra.

Đó là số tiền lớn, tôi lại kỳ vọng kiếm được nhiều nên khi mất đương nhiên tôi rất buồn, hụt hẫng và thất vọng suốt thời gian khá dài. Tuy nhiên, tôi coi như bài học xương máu. Tôi không nói với ai trong gia đình. Bây giờ khi chia sẻ thông tin, mọi người mới biết.

Sau này tôi thấy tiếp tục xuất hiện những trang web, hội nhóm khác. Chúng khác về giao diện, thuật ngữ... nhưng chung quy lại vẫn hoạt động theo cùng một phương thức.

Sau vụ việc trên, tôi rút ra bài học thế này. Đầu tiên, không thể có chuyện người ta trả lãi cho bạn 1% một ngày. Chỉ có đi làm công việc tốt nhất của mình, đầu tư vào những gì thực tế hoặc những gì mình biết rõ mới kiếm ra tiền an toàn.

Cũng có những người làm giàu được bằng tiền ảo, một số người giỏi, nhanh nhạy, một số người may mắn, nhưng số nhiều là lừa đảo. Tôi cũng tin tiền ảo không xấu và có thể là một phương thức thanh toán trong tương lai. Nhưng những kẻ tạo ra coin rác, rồi tạo FOMO (PV: hiệu ứng sợ bị bỏ lỡ) để dẫn dụ nhiều người cùng đầu tư vào các coin rác là lừa đảo.