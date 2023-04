Nguyễn Thành Công: 'Khi ê-kíp Hàn Quốc liên lạc, tôi nghĩ bị lừa'

Trưa 2/4, Nguyễn Thành Công trở về từ Hàn Quốc. Tại sân bay Nội Bài, hàng trăm người hâm mộ đợi nam ca sĩ từ sáng sớm. Chỉ 2 tháng trước - thời điểm Boys Planet 999 bắt đầu lên sóng Mnet của Hàn Quốc - Nguyễn Thành Công vẫn là gương mặt khá xa lạ với khán giả. Sau 2 tháng, Nguyễn Thành Công dần thu hút lượt fan đông đảo nhờ những tiết mục được khen ngợi ở Boys Planet 999.

Từ một thực tập sinh tự do, sang Hàn Quốc một mình, không có bệ đỡ, Nguyễn Thành Công hoàn toàn đổi đời. Dừng chân ở vòng loại 2 của Boys Planet 999 nhưng Nguyễn Thành Công đã có khởi đầu mới thuận lợi. Cơ hội được nhiều công ty giải trí Hàn Quốc mời gọi đang mở ra trước mắt Nguyễn Thành Công.

Gặp gỡ Zing sau khi trở về Việt Nam, Nguyễn Thành Công kể anh được một nhân viên người Hàn Quốc của chương trình nhắn tin qua trang cá nhân để mời tham gia Boys Planet 999. Ban đầu, anh khá bối rối và lo lắng tài khoản cá nhân của nhân viên kể trên là giả mạo.

“Chị ấy gửi cho tôi đơn đăng ký chương trình. Tuy nhiên, tôi tưởng bị lừa vì trang cá nhân của chị ấy rất ít thông tin. Sau khi chị ấy gửi đầy đủ thông tin về chương trình, tôi tin tưởng và quyết định đăng ký. Khi gặp trực tiếp, chị ấy giải thích biết tới tôi qua mạng xã hội và muốn mời tôi tham gia. Quá trình gửi đơn đăng ký tới khi tôi hoàn thành bài thi ở vòng casting và được chương trình duyệt hồ sơ để sang Hàn ghi hình khá nhanh, khoảng một tháng”, Nguyễn Thành Công chia sẻ.

Từ khi nhận lời mời tham gia chương trình, Nguyễn Thành Công chỉ có khoảng một tháng chuẩn bị, từ vũ đạo, âm nhạc tới ngôn ngữ, do đó mọi thứ khá gấp gáp. Theo Nguyễn Thành Công, khó khăn lớn nhất của anh khi tham gia chương trình là ngôn ngữ. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của thí sinh người Việt khác là Đặng Hồng Hải nên Nguyễn Thành Công không gặp quá nhiều trở ngại về mặt giao tiếp.

Nguyễn Thành Công kể ở vòng đầu tiên, anh sống cùng phòng ký túc xá với Đặng Hồng Hải và hai thí sinh người Nhật Bản. Nam ca sĩ dạy các thực tập sinh người Nhật tiếng Việt và giới thiệu cho họ các nét đẹp văn hóa, ẩm thực Việt Nam.

Trước đó, nhiều thí sinh tham gia các show sống còn của Mnet “kêu than” vì quá trình tập luyện, quay hình quá khắc nghiệt. Nguyễn Thành Công thừa nhận quá trình anh ghi hình Boys Planet gian nan. Nhưng anh thấy đây là trải nghiệm đáng quý. Anh hạnh phúc khi được tiếp xúc với môi trường mới và những nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Trong khoảng 4 tháng tham gia chương trình, anh dành phần lớn thời gian tập luyện. Nguyễn Thành Công kể anh và các thí sinh trong chương trình thường phải dậy lúc 2, 3h sáng để chuẩn bị ghi hình. Chưa kể thời gian tổng duyệt, chỉ nguyên quá trình ghi hình thường kéo dài một ngày, thậm chí hai ngày liên tục mà không được nghỉ ngơi. Chẳng hạn vòng thi đầu tiên, do có tới 98 thí sinh nên cộng cả thời gian trang điểm, thay đồ rồi ghi hình, Nguyễn Thành Công không nghỉ ngơi trong liên tục 48 tiếng.

Với các vòng thi tiếp theo, Nguyễn Thành Công và tất cả thí sinh tổng duyệt từ sáng sớm đến 12h đêm. Họ trở về ký túc xá để nghỉ ngơi, chuẩn bị khoảng 30 phút sau đó lại tiếp tục tới địa điểm ghi hình. Vào các ngày ghi hình, Nguyễn Thành Công chỉ có thể tranh thủ ngủ trên xe.

Ở vòng đầu tiên, Nguyễn Thành Công nhận đánh giá không tốt từ dàn giám khảo. Sau đó, anh bị xếp vào lớp thấp nhất. Thí sinh thừa nhận anh buồn khi nghe thông báo kết quả. Tuy nhiên, đó cũng là động lực để Nguyễn Thành Công và Đặng Hồng Hải nỗ lực nhiều hơn. Cả hai mong muốn cho giám khảo, các thí sinh khác và khán giả thấy người Việt Nam cũng có thực lực.

Trước khi tham gia chương trình, Nguyễn Thành Công không nghĩ anh sẽ xuất hiện ở show sống Hàn Quốc và bước chân vào giới giải trí theo cách đó. Mục tiêu của thí sinh ở thời điểm đó chỉ là phát triển các hoạt động tại Việt Nam.

Khi được hỏi về cảm nhận lúc bước vào vòng thi đầu tiên với sự chứng kiến của gần 100 thí sinh, Nguyễn Thành Công trả lời anh rất sốc. Nguyễn Thành Công giải thích: “Ai cũng đẹp, chỉn chu, chuyên nghiệp. Nhìn mọi người, tôi có lo lắng. Tuy nhiên, may mắn có Đặng Hồng Hải thi cùng nên hai chúng tôi luôn động viên nhau là mọi chuyện sẽ ổn thôi”.

Nguyễn Thành Công tâm sự anh và Đặng Hồng Hải có nhiều kỷ niệm trong quá trình thi. “Chương trình ghi hình vào đầu tháng 12/2022, sinh nhật tôi cũng vào thời điểm đó. Vì bận chuẩn bị cho chương trình, tôi thậm chí quên mất sinh nhật là ngày 8/12. Một ngày sau đó, tức 9/12, khi mở nhật ký, tôi mới nhớ ra đã qua sinh nhật mình. Trưa hôm đó, các thí sinh khi biết sinh nhật tôi đã cùng nhau hát chúc mừng. Khoảnh khắc gần 100 người đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật khiến tôi rất hạnh phúc”, Nguyễn Thành Công kể.

Nguyễn Thành Công kể anh đam mê âm nhạc từ nhỏ và mong muốn theo đuổi nghệ thuật từ mẫu giáo. Trong suốt các năm học, Nguyễn Thành Công đều là “cây” văn nghệ của trường. Khi lên trung học phổ thông, anh đi casting để tham gia nhiều nhóm nhảy khác nhau.

Sau khi trở thành thành viên của nhóm nhảy Oops Crew, Nguyễn Thành Công vừa theo học Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội vừa đi diễn, nhảy phụ họa cho các ca sĩ và dạy piano. Làm khá nhiều công việc nên từ năm 2 đại học, Nguyễn Thành Công đã kiếm đủ thu nhập để tự chi trả sinh hoạt phí thay vì xin bố mẹ.

Bố mẹ hoàn toàn ủng hộ quyết định theo đuổi âm nhạc của Nguyễn Thành Công nhưng cũng khá lo lắng khi con trai một mình sang Hàn Quốc thi đấu trong khi chưa hề biết ngôn ngữ nước bạn. Sau thời gian băn khoăn, bố mẹ đồng ý để Thành Công sang Hàn Quốc vì biết đây là ước mơ của anh. Bố mẹ nói với Thành Công hãy làm mọi điều mình muốn miễn là đam mê và quyết tâm.

Trong suốt quá trình tập luyện, ghi hình, các thí sinh không được dùng điện thoại. Chỉ đến kỳ nghỉ, anh mới được dùng điện thoại để liên hệ với gia đình. Vào các kỳ nghỉ, thực tập sinh khác trở về nhà hoặc công ty. Riêng Nguyễn Thành Công gần như chỉ ở ký túc xá trong suốt 4 tháng. Anh dành phần lớn thời gian tập luyện và học tiếng Hàn.

Boys Planet là hành trình đầy bất ngờ với chàng trai 23 tuổi. Càng bất ngờ hơn với anh là sự chào đón của người hâm mộ tại sân bay Nội Bài chiều 2/4. Đó là khoảnh khắc không thể quên với Thành Công và cũng chính là động lực để anh cố gắng hơn trong chặng đường tiếp theo.

Thành Công tâm sự với Zing: “Tôi có dùng nick ảo và tham gia nhóm fan. Ban đầu, tôi chỉ thấy có khoảng 70 bạn fan đăng ký tới đón tôi ở sân bay Nội Bài thôi. Lúc đó, tôi đã vui lắm rồi. Do đó, khi hạ cánh và thấy khoảng 200 người hâm mộ, cảm xúc của tôi vỡ òa. Mọi người bỏ công sức đi đón và quan tâm khiến tôi rất bất ngờ, hạnh phúc”.

Khi được hỏi về việc nhiều công ty giải trí Hàn Quốc liên hệ sau khi nổi tiếng nhờ tham gia chương trình, Nguyễn Thành Công xin giữ bí mật. Anh nói luôn sẵn sàng tới Hàn Quốc làm thực tập sinh nếu có cơ hội tốt.

“Tôi luôn hứa với fan chắc chắn theo đuổi công việc ca hát. Do đó, tôi sẵn sàng theo đuổi nghệ thuật và có hành trình tiếp theo sau Boys Planet 999”, anh nói.

