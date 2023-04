Nguyên tắc số 1 để nuôi dạy con thành công

Trẻ lớn lên với suy nghĩ lạc quan, tích cực sẽ luôn sẵn sàng vượt qua mọi thử thách. Đây cũng là nguyên tắc số 1 cha mẹ nên làm để nuôi dạy những đứa trẻ thành công.

Thái độ của cha mẹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ. Ảnh: Shutterstock.

Theo một cuộc khảo sát mới đây do The Wall Street Journal và Đại học Chicago thực hiện, 78% người Mỹ không tin cuộc sống con cái của họ sẽ tốt hơn so với thế hệ trước.



Điều này cũng dễ hiểu bởi các vụ xả súng ở trường học, chính trị thù địch và khủng hoảng khí hậu ngày càng tồi tệ không phải là tín hiệu tích cực cho tương lai.

Tuy nhiên, sự bi quan có thể khiến những điều tồi tệ trở thành hiện thực, điều này đúng trong cả việc nuôi dạy con cái.

Trao đổi với CNBC Make It, bà Michele Borba - nhà tâm lý học giáo dục, chuyên gia nuôi dạy con cái - cho rằng trong quá trình nuôi dạy con, thái độ của cha mẹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ.

Ví dụ, một cái nhìn lạc quan có thể giúp trẻ phát triển, trong khi sự tiêu cực có thể khiến chúng mất hy vọng. Điều đó tạo ra trở ngại lớn ngăn trẻ có cuộc sống hạnh phúc và thành công.

"Niềm tin và thái độ của bố mẹ ảnh hưởng đến con cái. Vì vậy, hãy cất cái cau có của bạn đi. Nếu muốn nuôi dạy những đứa trẻ thành công, hãy bắt đầu bằng việc thể hiện sự lạc quan thường xuyên", bà Borba nói và khuyên cha mẹ nên rèn luyện bản thân trở nên lạc quan hơn.

Trẻ em cần sự lạc quan để phát triển

Theo bà Borba, sự lạc quan giúp trẻ hình thành thói quen coi những thách thức là trở ngại cần vượt qua, thay vì là cái cớ để quay đầu hoặc chùn bước.

Tuy nhiên, trong xã hội hiện tại, cha mẹ rất khó tránh khỏi sự bi quan khi hàng ngày phải tiếp xúc với những thông tin tiêu cực. Nếu phụ huynh liên tục lo lắng về những thông tin đó, con cái của họ có xu hướng thể hiện sự lo lắng và căng thẳng nhiều hơn.

“Tôi nghĩ đó là một trong những lý do khiến chúng ta phải chứng kiến ​​cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần nghiêm trọng ở trẻ em”, bà Borba nói và khẳng định việc cha mẹ thể hiện sự lạc quan là điều quan trọng.

Việc dạy con cách nhìn tích cực sẽ giúp chúng xử lý những thử thách trong cuộc sống mà không đánh mất hy vọng. Đó là mối tương quan cao nhất với thành công.

"Một đứa trẻ nói 'Con sẽ tiếp tục làm nó' trái ngược hoàn toàn với việc chúng bi quan 'Tại sao con phải bận tâm và thử điều này", bà Borba nói.

Thái độ sống tích cực không phải tính cách xuất phát từ sự rèn luyện khi còn nhỏ. Ảnh: Verywellfamily.

Thúc đẩy sự lạc quan không có nghĩa là sống trong sự phủ nhận

Theo vị chuyên gia, cha mẹ nên bắt đầu bằng việc kiểm tra thói quen của chính mình. Ví dụ, hãy tắt tivi khi thấy bản thân bị cuốn vào những tin tức tiêu cực hoặc tự động viên bản thân phải suy nghĩ tích cực khi gặp khó khăn trong công việc. Điều đó giúp phụ huynh giảm thiểu căng thẳng - những thứ vô tình cũng ảnh hưởng đến con cái.

Tuy nhiên, suy nghĩ lạc quan không đồng nghĩa với việc sống thiếu thực tế hoặc mù quáng trước những vấn đề tiêu cực.

“Mục tiêu của chúng ta không phải là nuôi một Pollyanna (chỉ những người lạc quan quá mức - PV)", bà Borba khuyên cha mẹ nên trò chuyện cởi mở với con theo cách thừa nhận về những sự hỗn loạn sẽ xảy ra mà không thể hiện sự vô vọng.

Ngoài ra, phụ huynh có thể thúc đẩy sự lạc quan bằng cách thảo luận về những điều tích cực trong cuộc sống hàng ngày hoặc chia sẻ tin tức tốt lành từ khắp nơi trên thế giới.

Cuối cùng, bà Borba khuyên cha mẹ nên cho con tham gia các hoạt động thiện nguyện hoặc nhắc nhở chúng sẵn sàng giúp đỡ người khác để chúng thấy bản thân có thể tạo nên sự khác biệt.