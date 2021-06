Nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Đức Trọng chiếm đoạt 7,3 tỷ đồng

Từ tháng 5 đến tháng 8/2020, do áp lực phải trả nợ cho một số người, Nga đã đưa ra các thông tin không có thật để vay số tiền trên 7,3 tỷ đồng.

Văn phòng Cảnh sát điều tra (PC01) Công an Lâm Đồng cho biết chiều 21/6, bị can Mã Thị Ngọc Nga (43 tuổi, HKTT tại 42 Hai Bà Trưng, tổ 4, TT Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng; nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 7,3 tỷ đồng , đã ra trình diện tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lâm Đồng, VKSND cùng cấp đã tiến hành các thủ tục tố tụng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi phạm để điều tra. Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan điều tra đã tiến hành các biện pháp xác minh, truy bắt, đồng thời vận động gia đình bị can nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật, phát hiện hoặc khi bị can liên lạc về, đưa ra cơ quan công an trình diện, tránh hành vi không tố giác tội phạm.

Điều tra viên làm việc với bị can Mã Thị Ngọc Nga.

Theo đó, chiều 21/6, khi Mã Thị Ngọc Nga trở về nhà, người nhà đã đưa bị can đến Phòng PC01 Công an Lâm Đồng trình diện, khai báo hành vi. Nga cho biết những ngày qua đã trốn ở một ngôi chùa trên địa bàn thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng.

Như đã thông tin, Mã Thị Ngọc Nga có hành vi lừa đảo số tiền trên 7,3 tỷ đồng của nhiều người, không trả được nợ như đã hẹn nên các bị hại đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Ngày 8/1, sau khi có kết quả xác minh đơn tố cáo của công dân, Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng đã có quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đảng, đồng thời thi hành kỷ luật buộc thôi việc đối với Mã Thị Ngọc Nga.

Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định từ tháng 5 đến tháng 8/2020, do áp lực phải trả nợ cho một số người, Nga đã đưa ra các thông tin không có thật để vay số tiền trên 7,3 tỷ đồng của nhiều người; sau đó sử dụng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Không trả được nợ, Nga bị các bị hại làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Xét thấy hành vi trên của bị can đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự nên vào các ngày 26, 31/5, Công an Lâm Đồng, VKSND cùng cấp đã tiến hành các thủ tục tố tụng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nga để điều tra. Sau gần 1 tháng bỏ trốn, bị can đã ra trình diện trước pháp luật.