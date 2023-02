Nguyên nhân Selena Gomez tăng cân mất kiểm soát

Selena Gomez khó kiểm soát cân nặng vì thuốc trị lupus ban đỏ khiến cơ thể tích nước và gặp nhiều biến chứng khác.

Ngoại hình của Selena Gomez luôn gây chú ý.

Theo People, trong livestream mới đây, Selena Gomez cho biết việc sử dụng thuốc điều trị lupus ban đỏ khiến cô tăng cân mất kiểm soát. "Khi uống thuốc, cơ thể tôi bị tích nước dẫn đến tăng cân. Chuyện này khá bình thường. Tôi có xu hướng giảm cân nếu ngưng thuốc", cô nói.

Mặc dù phải đối diện những lời chê bai ngoại hình, cựu ngôi sao Disney vẫn chấp nhận vì cô biết thuốc quan trọng với mình ra sao. Thông qua trải nghiệm cá nhân, Gomez muốn động viên những người đang cảm thấy xấu hổ vì ngoại hình, hãy tự tin đối mặt và cởi mở chia sẻ câu chuyện của mình một cách lạc quan nhất.

Sao phim The Only Murders in the Building tiếp tục: "Mọi người đều xinh xắn và tuyệt vời. Tuy có những ngày chúng ta cảm thấy chưa đẹp, tôi thà chọn sức khỏe và chăm sóc bản thân tốt hơn. Tôi tin rằng thuốc là thứ giúp ích cho tôi".

Lupus ban đỏ gây ra những tác động tiêu cực lên cơ thể Selena Gomez. Ảnh: People.

Chuyện bị chê bai, chế giễu và body shaming đã quá quen thuộc với Gomez, theo Page Six. Nữ ca sĩ cho biết đã đọc vô số bình luận tiêu cực xoay quanh ngoại hình của mình. Vì vậy, cô từng nhắc nhở bản thân ép cân để có vóc dáng thon gọn nhất. Nhưng đó chỉ là Gomez của quá khứ. Nữ diễn viên giờ đã không để tâm tới số cân bởi cô biết dù thế nào thì mọi người cũng bàn tán.

Tháng 10/2015, Gomez thông báo mắc bệnh lupus ban đỏ và cô gần như biến mất hoàn toàn trên mạng xã hội để tập trung chữa trị. Bệnh này khiến cô gặp nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có suy yếu cơ. Cô được bác sĩ tiêm thuốc giúp "khỏi đau đớn trong khoảng một năm".

Gomez hồi phục phần nào vào năm 2017, sau khi được người bạn thân Francia Raisa hiến thận. Nữ ca sĩ từng gọi Francia Raisa là "người ơn", nhưng gần đây Gomez bị chỉ trích do không nhắc tên bạn thân trong phim tài liệu.