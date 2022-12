Nguyên nhân sập dàn đèn sân khấu nhạc nước ở Bình Dương

Vụ sập dàn đèn sân khấu nhạc nước tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) được xác định do mưa lớn, gió giật mạnh.

Ngày 4/12, đại diện Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết nguyên nhân ban đầu vụ sập dàn đèn sân khấu nhạc nước tại công viên Hòa Lợi, phường Hòa Phú, do thời tiết xấu, mưa to và gió giật mạnh.

Khung sắt dàn đèn sân khấu nhạc nước bị đổ sập. Ảnh: A.T.

Vụ tai nạn khiến 6 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Đến hôm nay, 4 người sức khỏe ổn định, xuất viện. 2 người còn lại đang được chăm sóc y tế tại bệnh viện.

Sự kiện ca nhạc tại công viên Hòa Lợi (phường Hòa Phú) do Công ty CP Đầu tư và phát triển Ong Vàng tổ chức.

Sân khấu nhạc nước nói trên mới được khai trương phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho công nhân và cư dân quanh khu vực tại công viên Hòa Lợi, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một.

Trước đó, tối 3/12, nhiều người đang vui chơi tại sân khấu nhạc nước trong công viên The Sun Casa, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Lúc này, dàn đèn sân khấu bằng khung sắt bất ngờ đổ sập đè lên nhiều người đang đứng phía dưới.