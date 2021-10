Nguyên nhân Bí thư thị trấn Lai Uyên tử vong trong ôtô

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Dương xác định Bí thư thị trấn Lai Uyên tử vong trong ôtô do tự tử.

Chiều 2/10, Công an tỉnh Bình Dương kết luận nguyên nhân ông Lê Nguyên Vũ (45 tuổi, Bí thư thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) tử vong trong ôtô hôm 14/9.

Theo đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy trong xe ôtô của ông Vũ có một lá thư tuyệt mệnh ghi nội dung: “Xin lỗi ba mẹ, vợ con và các đồng nghiệp”, 2 vỏ chai thuốc thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ.

Kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan pháp y kết luận ông Vũ tử vong do uống thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Công an xác định tờ giấy trên ôtô là do ông Vũ viết.

"Nguyên nhân có thể do nạn nhân bị áp lực công việc quá lớn dẫn đến việc tự tử", ông Quyên nói.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên công bố nguyên nhân Bí thư thị trấn Lai Uyên tử vong. Ảnh: Phạm Ngôn

Trước đó, tối 13/9, ông Vũ lái ôtô cá nhân từ cơ quan về nhà ở thị xã Bến Cát để lấy đồ. Trong lúc Bí thư thị trấn Lai Uyên quay lại cơ quan, người thân và đồng nghiệp đã không thể liên lạc.

Khoảng 14h ngày 14/9, người dân phát hiện ôtô của ông Vũ đỗ bên đường trong khu công nghiệp Mỹ Phước 2 (thị xã Bến Cát) nên báo chính quyền địa phương.

Công an gọi cửa nhưng người bên trong xe không trả lời. Phá cửa kiểm tra, cảnh sát phát hiện ông Vũ đã tử vong.