Nguyên liệu mới trong phim về giới siêu giàu

Không còn đơn thuần là những bộ phim nói về âm mưu tranh giành quyền lực, phim về giới nhà giàu Hàn Quốc hiện nay có thêm nguyên liệu mới, đó là yếu tố giật gân, bí ẩn.

Phim tình cảm lãng mạn từ lâu vốn là đặc sản trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Hàng năm, các nhà làm phim truyền hình đem đến nhiều mối tình lãng mạn, sâu sắc cho người xem. Để đa dạng hóa cốt truyện, các biên kịch Hàn Quốc khắc họa cả những chuyện tình quân nhân, công sở, thậm chí là tình yêu giữa người trần và thần tiên…

Làn sóng phim về giới siêu giàu

Tuy nhiên thời gian gần đây, phim tình cảm lãng mạn trẻ trung không còn được khán giả đón nhận nhiệt tình như trước nữa. Một lý do lớn là sự thịnh hành của thể loại phim về giới siêu giàu đang đang thu hút phần lớn sự chú ý của người xem Hàn Quốc.

Từ đầu năm 2021, nhà đài Hàn Quốc cho lên sóng 10 tác phẩm lãng mạn tình cảm và hầu hết đều không đạt được rating cao như kỳ vọng. Bộ phim Youth of May của đài KBS chiếu hồi tháng 5 ghi nhận rating 5,7%, được coi là mức cao trong số này. Tiếp đó là My Roommate Is A Gumiho - phim lãng mạn kỳ ảo của đài cáp tvN dựa theo truyện tranh mạng với 5,3%. Các tác phẩm còn lại chỉ dừng ở mức trên dưới 3% rating. Cá biệt như phim You Are My Spring khởi đầu tiềm năng với 3,4% nhưng sau đó giảm mạnh, chỉ còn 1,8%.

Nhiều phim tình cảm lãng mạn bị lép vế trên sóng truyền hình Hàn Quốc hiện nay. Ảnh: Soompi.

Ở một bức tranh đối lập, khán giả hiện nay dường như bị thu hút bởi thể loại phim về giới siêu giàu, tài phiệt. Loạt phim The Penthouse, High Class, Mine, Cheat on Me If You Can, The World Of The Married khuấy động màn ảnh nhỏ xứ Hàn khi công chiếu. Hầu hết trong số này đều ghi nhận mức rating khá cao khi lên sóng so với các đối thủ cùng khung giờ.

Tiêu biểu nhất là phần 3 The Penthouse: War in Life của đài SBS thu hút tới 29,2% - mức rating cao nhất trong một tập phim. Mùa thứ ba của loạt phim này lên sóng hồi tháng 6 đem về rating trung bình 19,5%. Trước đó vào năm ngoái, phần 2 của loạt phim cũng vượt qua tác phẩm ăn khách Dr Romantic 2.

Công thức mới

Kịch tính vốn là yếu tố giúp phim về giới nhà giàu ở Hàn Quốc trụ vững trên sóng truyền hình. Khán giả bình dân vốn tò mò về cuộc sống của giới thượng lưu, nơi những âm mưu toan tính xóa mờ giới hạn về cái thiện - ác. Ngày nay, dưới bàn tay của các biên kịch, kịch tính trong dòng phim này được đẩy lên mức cao hơn nhờ vào yếu tố mới: Giật gân.

Không chỉ đơn thuần xoáy sâu vào những cuộc tranh tài đấu đá để giành giật quyền lực cùng tiền bạc, giới thượng lưu trong phim Hàn còn có thêm những góc khuất bí ẩn, âm mưu giết người, trả thù nhằm đẩy thêm kịch tính cho câu chuyện.

Các nhân vật trong xã hội thượng lưu này được khắc họa có phần đen tối và ám ảnh hơn. Trong Cheat On Me If You Can, nhân vật chính Kang Yeo Joo do Cho Yeo Jung đóng là nhà văn không ngừng nghĩ ngợi về cách thức giết người cho tiểu thuyết của mình. Người vợ trong The World Of The Married bị chồng phản bội, cô nảy sinh ý định trả thù, lúc này phim có thêm nhiều yếu tố tâm lý ly kỳ phức tạp, khó đoán, không kém thể loại phim giật gân (thriller), High Class bắt đầu bằng một vụ giết người phức tạp làm thay đổi cuộc đời của nhân vật chính.

Nhưng tiêu biểu hơn cả là loạt phim The Penthouse đầy rẫy những tình tiết ly kỳ, kịch tính không kém phim kinh dị, hình sự.

Phim về giới thượng lưu ly kỳ và gay cấn không kém thể loại giật gân rùng rợn. Ảnh: Soompi.

Biên kịch tạo nên câu chuyện với đủ chi tiết: Giết người, tù tội, ung thư, tự sát, bắt cóc nhằm khắc họa sự độc ác tàn bạo của các nhân vật. Khán giả thậm chí sởn da gà vì tâm lý đáng sợ của nhân vật Cheon Seo Jin do Kim Seo Yeon thủ vai, hay sự tàn độc với chính vợ con của ác nhân Ju Dan Tae do Uhm Ki Joon đóng. Để giữ chân người xem, The Penthouse được xây dựng với nhiều nút thắt mở khó đoán, câu chuyện dễ dàng được đẩy sang hướng đi mới.

Sự kết hợp này đem lại hiệu ứng tích cực rõ rệt cho phim, minh chứng bằng chỉ số tỷ suất người xem. Nhờ sự sáng tạo thoải mái của nhà làm phim, The Penthouse đạt rating cao nhất nhì vào thời điểm lên sóng.

Dù không có các ngôi sao Hallyu như Hyun Bin, Lee Min Ho, bộ phim gây được sự chú ý với khán giả quốc tế. Dàn diễn viên chính cũng gặt hái được nhiều giải thưởng truyền hình.

Tuy nhiên, phim cũng gặp phải ý kiến trái chiều từ khán giả. Người xem The Penthouse phàn nàn vì câu chuyện kịch tính đến mức phi lý, lạm dụng yếu tố giật gân câu khách. Phần hình ảnh khi lên sóng cũng được thêm yếu tố rùng rợn, nhiều cảnh quay miêu tả trực diện cảnh chết chóc, dễ gây ám ảnh người xem.

Từ mùa thứ 2, phim gây tranh cãi khi các nhân vật chết đi sống lại một cách vô lý. Trong một cuộc phỏng vấn, Kim Soon Ok - biên kịch của phim thừa nhận The Penthouse có nhiều hạt sạn về mặt câu chuyện. Nữ diễn viên Kim So Yeon cũng khiếp sợ vì sự tàn độc quá mức cần thiết của nhân vật mà cô thể hiện.

Không ít khán giả ý thức được sự phi lý của phim nhưng vẫn tiếp tục theo dõi vì thích thú với sự nực cười, bất chấp logic của nhà làm phim. Họ gọi những bộ phim này là “Makjang” và nhìn nhận bộ phim theo một chiều hướng khác.

“Penthouse là phim duy nhất mà tôi cầu nguyện cho nhân vật chết đi sống lại, bởi vì khả năng đó rất có thể xảy ra trong phim” - một khán giả nói, theo Todayonline trích dẫn. Nhiều khán giả khác cũng nhận định thể loại phim này cùng cốt truyện “trên trời” khiến họ hoàn toàn chìm vào thế giới trong phim, tạm bỏ qua thực tại.