Nguyên chủ tịch xã buôn ma túy

Thiếu tiền tiêu, nguyên Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường (Lào Cai) mua 1.600 viên hồng phiến và một bánh heroin để đem về bán kiếm lời.

Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Bát Xát (Lào Cai) vừa bắt giữ Tẩn A Khé (49 tuổi, người địa phương, ngyên Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Nghi phạm Tẩn A Khé. Ảnh: Thanh Tuấn.

Theo công an, tối 30/5, tổ công tác Công an xã Bản Vược phối hợp với Công an huyện Bát Xát làm nhiệm vụ tại tỉnh lộ 158, xã Bản Vược, và phát hiện Khé đi xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Khám xét Khé, cảnh sát phát hiện một bọc vải dù màu xanh, bên trong chứa một bánh heroin hình chữ nhật và 8 gói nylon có 1.600 viên hồng phiến.

Tại cơ quan công an, nghi phạm cho biết vì thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định mua bán ma túy kiếm lời. Theo lời khai, Khé mua số ma túy trên từ một người ở tỉnh Thanh Hóa với giá 120 triệu đồng để đem về bán lại.

Nhà chức trách cho biết Tẩn A Khé là Chủ tịch xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát từ tháng 3/2002 đến tháng 4/2005. Sau đó, Khé không trúng cử HĐND xã Trịnh Tường nên được điều chuyển làm xã đội trưởng, đến tháng 3/2006 thì thôi việc.