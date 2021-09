Nguyên chủ tịch và phó chủ tịch xã bị bắt

Nhóm bị can nguyên là chủ tịch và phó chủ tịch, kế toán xã ở Thanh Hóa bị cáo buộc lập khống hồ sơ gây thất thoát gần 1 tỷ đồng.

Tối 6/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 3 người về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ba bị can này gồm: Mai Văn Hồng (56 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã), Hoàng Ngọc Thắng (51 tuổi, Phó chủ tịch UBND xã) và Lê Như Hiếu (49 tuổi, kế toán UBND xã Vĩnh Thịnh).

Mai Văn Hồng, Hoàng Ngọc Thắng, Lê Như Hiếu (từ trái qua phải). Ảnh: Công an cung cấp.

Theo nhà chức trách, từ năm 2016 đến 2019, bị can Hồng khi đó là Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh đã chỉ đạo Hiếu (kế toán trưởng) lập khống hồ sơ thanh quyết toán phụ cấp cho 3 chức danh không chuyên trách ở cấp thôn với Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Lộc.

Đối với Hoàng Ngọc Thắng, khi đó làm thủ quỹ UBND xã Vĩnh Thịnh, đã thực hiện theo chỉ đạo, bàn giao tiền phụ cấp thanh toán chứng từ lập khống để Hồng và Hiếu sử dụng, chi tiêu sai quy định.