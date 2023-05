Nguy cơ thiếu điện trong 7 ngày tới, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Theo Thủ tướng, việc cung ứng điện có thể thiếu hụt cục bộ từ nay tới ngày 25/5 do nắng nóng gay gắt và lượng nước tại các hồ thủy điện giảm, trong khi nhập khẩu than về chậm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các giải pháp để xử lý thiếu hụt điện cục bộ và ngắn hạn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chiều 18/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp thường trực Chính phủ với các bộ, ngành về các giải pháp trước mắt để bảo đảm nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Theo đó, Thủ tướng nhấn mạnh tổng công suất các nguồn điện của hệ thống điện quốc gia hoàn toàn có thể đáp ứng tổng nhu cầu, không thiếu hụt trong dài hạn. Tuy nhiên, việc cung ứng điện có thể thiếu hụt cục bộ và ngắn hạn từ nay tới ngày 25/5.

"Do nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao và đợt khô hạn khiến lượng nước tại các hồ thủy điện giảm, trong khi việc nhập khẩu than từ Indonesia bị chậm, không đáp ứng yêu cầu của các nhà máy nhiệt điện", người đứng đầu Chính phủ nói.

Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp trước mắt với yêu cầu từ nay tới ngày 25/5, không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc cung cấp đầy đủ than cho các nhà máy nhiệt điện sử dụng than trong nước, cần bao nhiêu thì cung cấp bấy nhiêu.

"Các nhà máy điện sử dụng than nhập khẩu triển khai các biện pháp như vay, mượn, mua lại, ứng trước… than của các nhà máy khác. Bên cạnh đó, khai thác tối đa nguồn thủy điện cho đến thời điểm phù hợp", Thủ tướng yêu cầu.

Đồng thời, ông yêu cầu Tập đoàn Dầu khí quốc gia bảo đảm cung cấp khí, dầu cho các nhà máy nhiệt điện chạy khí và dầu. Tiến hành đàm phán theo giá tạm tính với các dự án điện gió, điện mặt trời đã hoàn thành đầu tư xây dựng và có thể phát điện ngay lên hệ thống điện quốc gia.

Thủ tướng giao Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các công việc tiếp theo; các cơ quan liên quan như Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước… tiếp tục triển khai các công việc thuộc thẩm quyền.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An được giao trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai các giải pháp về vận hành hệ thống điện quốc gia, bảo đảm cung ứng điện, không để xảy ra thiếu điện.

Đợt nóng gay gắt đầu tháng 5 vừa qua mới chỉ diễn ra trong ít ngày ở miền Bắc, nhưng công suất và sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc đã lên rất cao. Điển hình như ngày 6/5, công suất tiêu thụ toàn quốc đã ở mức hơn 43.300 MW, sản lượng tiêu thụ trong toàn quốc cũng đã lên tới hơn 895 triệu kWh.

Dự báo trong các tháng tiếp theo, bước vào cao điểm nắng nóng, phụ tải hệ thống điện quốc gia tiếp tục có xu hướng tăng và nguy cơ thiếu điện hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi lượng nước về các hồ thủy điện cũng đang giảm.