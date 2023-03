Nguy cơ mất 50 triệu USD vì bê bối ma túy của Yoo Ah In

Ba bộ phim của Yoo Ah In có nguy cơ bị lùi lịch hoặc không được ra mắt. Bê bối của nam diễn viên khiến các dự án được đầu tư kinh phí lớn thiệt hại nghiêm trọng.

Theo tờ SBS, “ảnh đế” Yoo Ah In phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong cuộc đời diễn viên. Anh vướng bê bối sử dụng 4 loại ma túy và phải đến đồn cảnh sát cũng như hầu tòa thay vì phim trường.

Sử dụng ma túy, trốn tránh nghĩa vụ quân sự và lái xe khi say rượu từ lâu đã trở thành điều cấm kỵ đối với nghệ sĩ. Vi phạm những điều cấm kỵ trên, người nổi tiếng gần như không có đường trở lại showbiz, SBS nhận định.

Trước khi bị điều tra, Yoo Ah In hoàn thành quá trình quay ba bộ phim. Tuy nhiên, mọi công việc đổ bể khi nam diễn viên chính dính bê bối ma túy.

Nếu Yoo Ah In phạm tội, anh bị trừng phạt tùy theo mức độ nghiêm trọng. Tuy nhiên, tương lai của những tác phẩm Yoo Ah In tham gia trở nên bất định. Các bộ phim được đầu tư hàng chục tỷ won phải gánh chịu thiệt hại chỉ vì Yoo Ah In. Tình huống tồi tệ nhất trong lịch sử đã xảy ra, theo SBS.

Bị phạt quảng cáo lên đến 8 tỷ won

Theo SBS, ước tính chỉ riêng tiền phạt quảng cáo của Yoo Ah In là khoảng 8 tỷ won.

Một trong những thước đo mức độ nổi tiếng của một ngôi sao là quảng cáo. Yoo Ah In - nam diễn viên nổi tiếng nhất ở độ tuổi 30 - là tên tuổi lớn trong ngành quảng cáo, SBS cho biết. Mỗi hợp đồng quảng cáo độc quyền một năm của nam diễn viên dao động từ 800 triệu won đến 1 tỷ won. Yoo Ah In đã quảng cáo khoảng 10 thương hiệu, bao gồm lĩnh vực thời trang, thực phẩm, làm đẹp, dược phẩm... Anh không chỉ hợp tác các công ty may mặc trong nước mà cả Trung Quốc.

Yoo Ah In đang bị điều tra vì dùng 4 loại ma túy.

Sau khi vụ bê bối ma túy nổ ra, mọi thương hiệu đều nhanh chóng "xóa sổ" Yoo Ah In. Các quảng cáo có Yoo Ah In bị gỡ xuống hoặc thay thế. Theo quan điểm của chuyên gia lĩnh vực quảng cáo, người đại diện vướng tranh cãi đều phải chịu trách nhiệm với nhãn hàng. Quy định đó luôn được đưa vào điều khoản trong bản hợp đồng.

Trao đổi với SBS, giới chuyên gia ước tính chỉ riêng tiền phạt quảng cáo của Yoo Ah In có thể lên tới khoảng 8 tỷ won ( 6,1 triệu USD ). Tuy nhiên, do thời hạn và các điều khoản hợp đồng ở mỗi công ty khác nhau, nên mức phạt có thể tăng hoặc giảm.

Tương lai mờ mịt của ba bộ phim

Vấn đề phạt quảng cáo chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Tương lai của những phim điện ảnh và truyền hình sắp ra mắt của Yoo Ah In đang chìm trong sương mù. Video quảng cáo có thể bị gỡ xuống hoặc thay thế, nhưng một tác phẩm phim ảnh được quay với chi phí sản xuất khổng lồ. Do đó, phim ảnh thường chịu thiệt hại lớn hơn cả.

Yoo Ah In được chọn vào các vai chính hoặc phụ trong tổng cộng 3 bộ phim, gồm Competition, High Five và phim truyền hình The Last Fool. Cả ba tác phẩm đều đã quay xong và dự kiến ​​ra mắt trong năm nay. Tuy nhiên, mọi kế hoạch đều bị hủy bỏ.

Competition là bộ phim xoay quanh trận đấu không thể tránh khỏi giữa Jo Hoon Hyeon (Lee Byung Hun) và Lee Chang Ho (Yoo Ah In). Họ là hai huyền thoại của bộ môn cờ vây Hàn Quốc. Đây là bộ phim được đầu tư lớn với tổng chi phí sản xuất khoảng 15 tỷ won. Tác phẩm rất được người hâm mộ nước ngoài mong đợi khi có sự tham gia của Lee Byung Hun và Yoo Ah In.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định Yoo Ah In khó có cơ hội trở lại ngành giải trí.

Trong khi đó, High Five là câu chuyện về 5 người vô tình có được sức mạnh siêu nhiên. Năm người phải chiến đấu với những kẻ luôn rình mò, tấn công hòng chiếm được khả năng đặc biệt của họ. Phim do đạo diễn Kang Hyeong Cheol thực hiện và lên lịch ra rạp vào nửa cuối năm. Tổng chi phí sản xuất của bộ phim này vào khoảng 20 tỷ won.

The Fool of the End mô tả thế giới hỗn loạn trước ngày tận thế do Trái Đất va chạm với một hành tinh. Được đạo diễn bởi Kim Jin Min, tác phẩm dự kiến ​​dài 12 tập. Chi phí sản xuất khoảng 30 tỷ won.

Như vậy, 3 bộ phim với tổng chi phí đầu tư lên tới 65 tỷ won (hơn 50 triệu USD ) đang đứng trước nguy cơ hoãn chiếu vô thời hạn. Tờ SBS gọi đây là “thảm họa 65 tỷ won do Yoo Ah In gây ra”.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định sự thất vọng và ác cảm của công chúng đối với Yoo Ah In khiến họ từ chối tác phẩm. Đây chính là lý do khiến những tác phẩm đã có lịch phát hành nhưng không thể ra mắt sớm hoặc tiềm ẩn nhiều rủi ro, thậm chí có thể gây sóng gió trong ngành phát thanh truyền hình và điện ảnh. Mỗi công ty bắt đầu chuẩn bị các biện pháp đối phó.

Tình hình của The Fool of the End khả quan hơn cả bởi trong bộ phim, Ahn Eun Jin đóng vai chính. Đội ngũ sản xuất đang lên kế hoạch chỉnh sửa thời lượng của Yoo Ah In mà không can thiệp vào nội dung.

Với những bộ phim còn lại, quyền quyết định nằm ở khán giả do đây là phim chiếu rạp. Vì khán giả trả tiền mua vé, việc có diễn viên tai tiếng trong phim sẽ khiến họ không chấp nhận bỏ tiền xem phim. Tờ SBS thậm chí miêu tả tình huống của High Five giống như "lửa rơi trên mu bàn chân". Ngoài ra, đối với phim chiếu rạp, hoạt động quảng bá của các diễn viên chính trước và sau khi phát hành đóng vai trò quan trọng trong thành công phòng vé. Đánh giá từ tình hình hiện tại, có vẻ Yoo Ah In khó có thể tham gia quảng bá.

Nhà phân phối bộ phim cho biết: "Lịch phát hành vẫn chưa được xác nhận. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình, bao gồm kết quả điều tra của cảnh sát đối với Yoo Ah In". Trong trường hợp của High Five, gần như phim không thể phát hành trong năm.

Trước đó, các bộ phim của Oh Dal Soo phải mất tới 2 năm mới được ra mắt vì diễn viên vướng cáo buộc bạo lực học đường. Một bộ phim khác vẫn bị “đắp chiếu” chờ ngày lên sóng trong vô vọng. Đây là tấm gương cho thấy tương lai mù mịt của các bộ phim có Yoo Ah In tham gia.