Nguy cơ mắc bệnh ung thư vú ở người trẻ tuổi

Hầu hết trường hợp ung thư vú xảy ra ở người lớn tuổi, nhưng khoảng 9% tổng số trường hợp mắc ung thư vú mới tại Mỹ xảy ra ở người lớn dưới 45 tuổi.

Phụ nữ có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư vú nên bắt đầu tầm soát ung thư vú 10 năm trước tuổi mà người nhà của họ được chẩn đoán lần đầu. Ảnh: Npr.

Ở Mỹ, ung thư vú được coi là bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Theo ước tính, cứ 8 phụ nữ thì có một người mắc bệnh này trong đời. Hầu hết trường hợp ung thư vú xảy ra ở phụ nữ trung niên trở lên, nhưng những người dưới 45 tuổi cũng có thể mắc bệnh này.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), khoảng 9% tổng số ca ung thư vú mới tại Mỹ xảy ra ở phụ nữ dưới 45 tuổi, tương đương hơn 25.000 phụ nữ Mỹ dưới 45 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú mỗi năm.

Jack Jacoub, bác sĩ chuyên khoa ung thư, Giám đốc y tế của Viện Ung thư MemorialCare tại Trung tâm Y tế Orange Coast, nói với Very Well Health rằng con số này đủ nhiều để đưa ung thư vào tầm ngắm của phụ nữ trẻ.

Tiến sĩ Jacoub nói: “Người trẻ nên biết về ung thư vú ở độ tuổi dưới 45 và thảo luận về bệnh này với bác sĩ phụ khoa hay nhân viên chăm sóc sức khỏe của họ trong các lần khám sức khỏe".

Ngay cả bây giờ, con số này có vẻ nhỏ nhưng nó sẽ không đứng yên. Constance Chen, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, chuyên gia tái tạo ngực, chia sẻ với Very Well Health rằng mặc dù số trường hợp ung thư vú ở người trẻ tuổi thấp so với các nhóm tuổi khác, tỷ lệ mắc ung thư vú ngày càng tăng ở phụ nữ tiền mãn kinh.

Tiến sĩ Chen cho biết số ca ung thư vú gia tăng ở người trẻ tuổi có thể liên quan đến các yếu tố như uống rượu nhiều, sinh ít con và sinh con muộn hơn. Điều này có thể ảnh hưởng đến nội tiết tố và tỷ lệ mắc ung thư vú.

Nguy cơ mắc ung thư vú

Ung thư vú có thể phổ biến hơn ở người lớn tuổi, nhưng nó có khả năng ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi. Đó là lý do tại sao không bao giờ là quá sớm để tìm hiểu về các nguy cơ mắc bệnh của bạn.

Mặc dù một số nguy cơ ung thư vú liên quan đến lối sống và có thể xuất hiện sau này trong cuộc đời, gen cũng là nguy cơ chúng ta nên lưu ý.

Bà Chen nói: “Ung thư vú ở phụ nữ trẻ thường do di truyền. Và nếu không phải do di truyền, nó có thể là điều bất ngờ. Thật không may, ung thư vú ở phụ nữ trẻ thường được chẩn đoán ở giai đoạn muộn hơn và nó cũng thường tiến triển nhanh, khó điều trị hơn”.

Cả tiến sĩ Chen và Jacoub chia sẻ nếu dưới 45 tuổi, bạn có thể có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn trong trường hợp:

- Có tiền sử cá nhân về ung thư vú.

- Có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư vú hoặc người thân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú trước 45 tuổi.

- Có những thay đổi trong một số gen ung thư vú hoặc đột biến gen, được biết làm tăng nguy cơ ung thư vú như gen BRCA, CHEK-2 và PALB.

- Có người thân cùng huyết thống bậc một như cha mẹ, anh chị em hoặc con cái bị đột biến gen.

- Gặp các vấn đề sức khỏe vú khác như ung thư biểu mô tại chỗ (DCIS), ung thư biểu mô tiểu thùy tại chỗ (LCIS), loạn sản ống dẫn không điển hình (ADH) hoặc loạn sản thùy không điển hình.

- Được xạ trị vào vú hoặc ngực trong thời thơ ấu hoặc khi mới trưởng thành.

- Có bộ ngực dày sau khi kiểm tra chụp nhũ ảnh.

- Mắc hội chứng Li-Fraumeni, hội chứng Cowden hoặc có người thân cùng huyết thống bậc một mắc một trong những hội chứng này.

Ngoài khám sức khỏe định kỳ, tập thể dục thường xuyên và duy trì cân nặng hợp lý cũng giúp ngăn ngừa ung thư vú. Ảnh: Alomove.

Chụp nhũ ảnh (chụp X-quang tuyến vú)

Tầm soát ung thư vú có thể phát hiện bệnh sớm và biết khi nào bệnh có thể điều trị được. Kiểm tra nhũ ảnh là hình ảnh chụp X-quang tuyến vú, bác sĩ sử dụng hình ảnh này để phát hiện và chẩn đoán các bệnh về vú như ung thư.

Chụp X-quang tuyến vú thường được khuyến nghị hàng năm đối với phụ nữ 45-54 tuổi và 2 năm/lần đối với phụ nữ từ 55 tuổi trở lên, theo Hiệp hội Ung thư Mỹ.

Tuy nhiên, tiến sĩ Chen cho biết những người trưởng thành nằm ngoài nhóm tuổi đó nhưng có nguy cơ cao bị ung thư vú nên chụp X-quang tuyến vú và chụp MRI vú sớm hơn, thường bắt đầu từ 30 tuổi.

Ngoài ra, bà nói rằng phụ nữ có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư vú nên bắt đầu tầm soát ung thư vú 10 năm trước tuổi mà người nhà của họ được chẩn đoán lần đầu.

Tiến sĩ Chen cũng khuyến cáo phụ nữ có nguy cơ ung thư vú cao do tiền sử gia đình, khuynh hướng di truyền hoặc các yếu tố khác nên thay thế chụp nhũ ảnh bằng sàng lọc MRI vú. Việc xét nghiệm vẫn nên tiếp tục miễn là phụ nữ có sức khỏe tốt và dự kiến sẽ sống thêm được 10 năm hoặc lâu hơn.

Cách phòng ngừa

Ngoài việc chụp nhũ ảnh, các chuyên gia cho biết có những biện pháp phòng ngừa khác mà bạn có thể thực hiện có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú khi còn trẻ.

Theo tiến sĩ Chen, người trẻ tuổi có thể tự kiểm tra ngực bắt đầu từ 20 tuổi, duy trì kiểm tra hàng tháng trong suốt cuộc đời, kể cả khi mang thai và sau khi mãn kinh.

Các biện pháp phòng ngừa khác mà CDC khuyến nghị bao gồm:

- Tránh uống rượu hoặc uống có chừng mực.

- Hoạt động thể chất.

- Duy trì cân nặng hợp lý.

- Cho con bú bằng sữa mẹ (nếu có thể).

- Nếu bạn dự định sử dụng các biện pháp tránh thai như ngừa thai hoặc liệu pháp thay thế hormone, hãy hỏi trước chuyên viên y tế về rủi ro.

- Khám sức khỏe định kỳ.