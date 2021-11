Nguồn thu của Tứ đại thiên vương Hong Kong sau 30 năm

Nhờ sự nghiệp âm nhạc và phim ảnh đồ sộ, Tứ đại thiên vương Hong Kong sở hữu khối tài sản ròng từ thu nhập lên đến vài chục triệu USD.

Bên cạnh việc thống trị làng nhạc Hong Kong, Tứ đại thiên vương (bao gồm Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Lê Minh và Trương Học Hữu) còn xuất hiện trong các bộ phim, đóng quảng cáo.

Tuy thời hoàng kim đã qua, họ vẫn được công chúng yêu thích, đón nhận mỗi khi xuất hiện. Sau hơn 30 năm hoạt động trong showbiz, giá trị tài sản ròng của Tứ đại thiên vương Hong Kong đều ở mức vài chục triệu USD, SCMP đưa tin ngày 15/11.

Thời hoàng kim của Tứ đại thiên vương Hong Kong. Ảnh: @leonlaifansclub.

Lưu Đức Hoa - 70 triệu USD

Lưu Đức Hoa đứng đầu danh sách với giá trị tài sản ròng khoảng 70 triệu USD . Anh có khối tài sản lớn nhất trong Tứ đại thiên vương.

Sau khi tham gia chương trình đào tạo nghệ sĩ TVB năm 1981, nam diễn viên nhanh chóng nổi tiếng với vai diễn trong Săn diều hâu. Tài tử sinh năm 1961 sau đó đóng phim như Lộc đỉnh ký, Thần điêu đại hiệp. Thập niên 1980, Lưu Đức Hoa được xếp vào hàng ngũ hổ tướng TVB, đứng cạnh Miêu Kiều Vỹ, Thang Trấn Nghiệp, Huỳnh Nhật Hoa và Lương Triều Vỹ.

Năm 1985, Lưu Đức Hoa rời TVB vì vấn đề hợp đồng. Anh tiếp tục sự nghiệp với vai trò ca sĩ. Theo SCMP, album đầu tay của anh không gây tiếng vang. Nhờ sự cố gắng, Lưu Đức Hoa chính thức trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất của dòng nhạc Cantopop.

Lưu Đức Hoa đóng chính trong bộ phim hành động Sóng dữ 2. Ảnh: Handout.

Năm 1990, album nổi tiếng Would It Be Possible mang về cho nam ca sĩ giải thưởng Top 10 Bài hát vàng của RTHK. Từ đó đến năm 2007, mỗi năm nam ca sĩ đều nhận ít nhất một giải thưởng âm nhạc của đài RTHK. Theo SCMP, Lưu Đức Hoa hiện giữ kỷ lục Guinness thế giới Nam nghệ sĩ dòng nhạc Cantopop giành được nhiều giải thưởng nhất.

Bên cạnh thành công trong âm nhạc, Lưu Đức Hoa tiếp tục sự nghiệp phim ảnh. Nhờ vai Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp và bộ phim hành động Bước chân lạc lối, Lưu Đức Hoa nổi tiếng khắp châu Á. Sự nghiệp diễn xuất của anh sau đó được ghi nhận với Vô gian đạo, Đại hòa thượng…

Năm 1991, Lưu Đức Hoa thành lập công ty sản xuất phim Teamwork Motion Pictures. Công ty đứng sau những tác phẩm đoạt nhiều giải thưởng như Made in Hong Kong, series Sóng dữ.

Theo SCMP, Lưu Đức Hoa có sự nghiệp thành công nhất trong Tứ đại thiên vương. Ngoài Hong Kong, nam diễn viên được ghi nhận khi sản xuất phim ở Trung Quốc Đại lục. Tài tử nổi tiếng hiện giữ kỷ lục Guinness thế giới về Người nổi tiếng đạt 10 triệu lượt theo dõi nhanh nhất trên Douyin với 12 giờ 22 phút.

Trương Học Hữu - 50 triệu USD

Năm 1984, Trương Học Hữu chỉ là nhân viên văn phòng. Anh sau đó giành chiến thắng trong cuộc thi hát và bắt đầu tham gia showbiz. Giai đoạn 1985-1998, Trương Học Hữu là một trong những nghệ sĩ Hong Kong có album bán chạy nhất thế giới. Nam ca sĩ từng hợp tác với nhóm nhạc huyền thoại Earth, Wind & Fire để thu âm ca khúc kinh điển Everyday is Christmas.

Trương Học Hữu biểu diễn trong đêm chung kết Hoa hậu Hong Kong 2021. Ảnh: Sina.

Năm 2010, với hơn 2 triệu lượt bán vé tại 105 địa điểm ở 61 thành phố, tour diễn của nam ca sĩ được Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là Chuyến lưu diễn có nhiều khán giả nhất trong 12 tháng.

Ngoài thành tựu trong âm nhạc, Trương Học Hữu còn là ngôi sao điện ảnh. Nam diễn viên nổi tiếng toàn châu Á qua các phim như Trường học bá vương, Đông tà tây độc, Vượng Giác Ca môn… Anh đạt được nhiều giải thưởng khi lấn sân sang điện ảnh.

Theo SCMP, khác với các thành viên của Tứ đại thiên vương, Trương Học Hữu chưa từng đóng vai chính trong phim truyền hình sau hơn 30 năm. Hiện tại, anh vẫn đều đặn đi hát. Trong thời gian diễn ra Olympic Tokyo 2020, tài tử Hong Kong phát hành ca khúc Ý nghĩa của sự kiên trì để cổ vũ các vận động viên.

Lê Minh - 50 triệu USD

Lê Minh được Celebrity Net Worth thống kê có khối tài sản 50 triệu USD - ngang bằng với “Ca thần” Trương Học Hữu.

Thuở chưa vào showbiz, Lê Minh là nhân viên kinh doanh cho một công ty điện thoại di động. Sau đó, anh giành giải á quân trong cuộc thi Tài hoa tân tú năm 1986. Giọng hát của Lê Minh sau đó được nhiều công ty để ý, trong đó có Polygram.

Album đầu tay Leon của Lê Minh thành công vang dội, đưa nam ca sĩ trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất Hong Kong. Giống với các thành viên của Tứ đại thiên vương, Lê Minh liên tiếp giành giải thưởng quan trọng của âm nhạc xứ Cảng thơm.

Lê Minh tại buổi hòa nhạc Leon Lai Talk & Sing 2021 hồi tháng 7. Ảnh: SCMP.

Trong sự nghiệp, thành tích đáng chú ý nhất của Lê Minh là nghệ sĩ nói tiếng Quảng Đông đầu tiên có bài hát tiếng Hàn lọt vào Top 10 bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Anh cũng là nghệ sĩ đầu tiên của Hong Kong tham gia Asia Song Festival tại Hàn Quốc năm 2004.

Xuất phát điểm là ca sĩ nhưng sau đó Lê Minh nổi tiếng khi đóng phim truyền hình. Với vai diễn trong Đời không nuối tiếc (đóng cùng Châu Hải My), nam diễn viên được biết đến toàn châu Á. Vai diễn nhận được một số giải thưởng. Bài hát Eighteen Springs và City of Glass do nam ca sĩ trình bày trong phim cũng đạt nhiều giải thưởng.

Tại Trung Quốc, Lê Minh là nghệ sĩ chuyên làm từ thiện. Nam diễn viên từng hợp tác với UNICEF trong dự án xóa bệnh bại liệt. Anh cũng là nghệ sĩ Hong Kong đầu tiên được bổ nhiệm làm đại sứ thiện chí của UNICEF.

Hồi tháng 7, Lê Minh tổ chức buổi hòa nhạc Leon Lai Talk & Sing 2021 sau nhiều năm tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Buổi diễn góp mặt nhiều sao Hong Kong như Trịnh Tú Văn, Trương Kính Hiên và Trịnh Y Kiện…

Quách Phú Thành - 20 triệu USD

Theo SCMP, sau khi bị sa thải khỏi công ty kim hoàn năm 19 tuổi, Quách Phú Thành tham gia khóa đào tạo vũ công của TVB và lập tức được công nhận tài năng.

Anh khởi đầu sự nghiệp với tư cách vũ công, tham gia vào nhiều MV, các chương trình tạp kỹ. Với gương mặt điển trai, Quách Phú Thành sau đó được giao cho các vai nhỏ trong TVB. Đến khi xuất hiện trong một quảng cáo xe máy tại Đài Loan, Quách Phú Thành nổi tiếng toàn châu Á.

Anh sau đó lấn sân sang sự nghiệp âm nhạc. Với những bước nhảy điêu luyện và giọng hát ấn tượng, Quách Phú Thành chốt danh sách Tứ đại thiên vương, cùng các đồng nghiệp giành nhiều giải thưởng âm nhạc lớn và đứng đầu dòng nhạc Cantopop.

Quách Phú Thành đều diện trang phục độc lạ mỗi khi biểu diễn. Ảnh: Faye Liu.

Theo SCMP, phong cách của “vũ vương” Quách Phú Thành chịu nhiều sự ảnh hưởng của Michael Jackson. Ngoài thành tích trong âm nhạc, anh từng giành giải thưởng về vũ đạo, lập kỷ lục Guiness thế giới với màn trình diễn nhảy trên bục xoay 450 độ lớn nhất thế giới.

Trong lĩnh vực diễn xuất, Quách Phú Thành hai lần giành giải Ảnh đế Kim Mã qua Tam xá khẩu và Phụ tử. Anh cũng đã giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Kim Tượng 2016 với vai diễn thám tử điều tra trong Đạp huyết tầm mai.

Theo SCMP, một trong những vai diễn nổi bật gần đây của Quách Phú Thành là Bowen Tung trong I'm Livin 'It (2019). Bộ phim giúp tài tử Hong Kong giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Đông Á - London lần thứ 4.