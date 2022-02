Người xem đánh bạc có phạm tội không?

Luật sư cho biết người chỉ xem đánh bạc mà không tham gia đánh bạc thì sẽ không bị xử lý.

Tiền mang trong người nhưng chưa dùng đánh bạc có bị công an tịch thu không? Người xem đánh bạc thì phạm tội gì? Có bị xử phạt không?

Luật sư Hà Hải (Đoàn Luật sư TP.HCM)

Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đang bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm… thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù đến 3 năm.

Theo quy định tại Bộ Luật hình sự 2015 cũng như Nghị định 167 chỉ quy định về xử phạt đối với tội đánh bạc. Đối với người chỉ đứng, ngồi xem đánh bạc mà không tham gia đánh bạc thì sẽ không bị xử lý. Tuy nhiên, trong trường hợp bị cơ quan công an bắt giữ, người xem đánh bạc phải chứng minh được việc mình chỉ xem mà không tham gia chơi.

Trên thực tế, việc chứng minh này không hề dễ dàng. Vì thế, tuyệt đối không nên đến các sới bạc, dù chỉ là để ngồi xem vì tò mò hay thích thú.

Với tội đánh bạc, người tham gia đánh bạc đều bị tịch thu tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc được thu giữ trực tiếp tại chiếu bạc. Tiền hoặc hiện vật thu giữ trong người con bạc hoặc tiền, hiện vật thu giữ ở những nơi khác có đủ căn cứ đã được hoặc sẽ được dùng để đánh bạc.

Trong trường hợp ngồi xem đánh bạc, khi bị công an bắt, người xem đánh bạc cũng có thể bị tịch thu tiền, tang vật có trong người do có nghi ngờ đây là tang vật đánh bạc. Do đó, người ngồi xem đánh bạc cần phải chứng minh mình không tham gia đánh bạc thì mới được hoàn trả tài sản.