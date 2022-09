Người vùng lũ Nghệ An chua xót nhìn vật nuôi chết dần

Theo thống kê, đợt mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 tại tỉnh Nghệ An đã khiến hơn 13.500 nhà dân bị ngập, hàng nghìn người phải di dời đến nơi an toàn. Mưa lũ gây thiệt hại 1.500 ha lúa, hơn 7.000 ha hoa màu, làm chết hàng chục nghìn con gia cầm.