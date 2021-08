Người vô gia cư tử vong giữa đường ở TP.HCM là thông tin sai sự thật

Một người đàn ông ở TP.HCM ngất xỉu giữa đường do say xỉn khi uống rượu bia nhưng lại bị một số tài khoản Facebook lan truyền rằng tử vong vì đói và mắc Covid-19.

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại hình ảnh một người đàn ông nằm bất động giữa đường ở khu vực chân cầu vượt Cây Gỗ đoạn qua địa bàn phường 2, quận 11, TP.HCM.

Video này được chia sẻ trên nhiều trang Facebook với nội dung "người vô gia cư nằm chết trên đường Ba Tháng Hai". Bên cạnh đó, một số tài khoản bình luận cho rằng người này tử vong do mắc Covid-19.

Một số tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật. Ảnh: Chụp màn hình.

Liên quan đến vụ việc, ngày 18/8, lãnh đạo UBND 2 (quận 11) khẳng định thông tin trên mạng xã hội là sai sự thật. Vụ việc xảy ra vào ngày 17/8, người đàn ông nằm bất động giữa đường Ba Tháng Hai trong clip được đăng tải trên mạng xã hội không hề tử vong.

"Thời điểm đó, người đàn ông này bị ngất xỉu chứ không phải tử vong. Chúng tôi phát hiện ông ta ngất do say xỉn khi uống bia rượu chứ không phải tử vong do Covid-19 hay vì đói", lãnh đạo địa phương thông tin.

UBND phường 2 cho biết người này tên C.C. (55 tuổi), có nơi cư trú ở phường 7, quận 11. Ông C. bị bại liệt, thường hay tự đẩy xe lăn qua khu vực cầu vượt Cây Gỗ xin đồ ăn của người đi đường và tiền bạc để mua bia rượu.

Sau khi phát hiện ông C. bị ngất trên đường, chính quyền phường 2 đã cử nhân viên y tế tới để đưa người đàn ông này về địa phương và cho ăn uống, chăm sóc y tế.

UBND phường 2 cho biết đã liên hệ với tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật để đề nghị gỡ bài. Chủ tài khoản sau đó đã gỡ bài và cam kết không đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội.