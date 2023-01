Người Việt mua hơn 8.200 xe máy mỗi ngày

Tổng lượng tiêu thụ xe máy tại Việt Nam trong năm 2022 đạt hơn 3 triệu xe, ghi nhận đợt phục hồi đáng kể sau 2 năm liên tiếp giảm doanh số.

Lượng tiêu thụ xe máy tại Việt Nam có dấu hiệu cải thiện sau 2 năm liên tiếp giảm doanh số. Ảnh: Phúc Hậu.

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho thấy trong quý IV/2022, doanh số của các thành viên đạt 831.999 xe, tăng 9,98% so với cùng kỳ trong năm 2021.

Nhờ đó, doanh số của các thành viên VAMM sau 12 tháng đã qua đạt hơn 3 triệu xe, tăng trưởng 20,49% so với số liệu bán hàng ở cùng kỳ một năm trước đó.

Như vậy, đây là lần thứ năm trong vòng 7 năm thị trường xe máy Việt Nam vượt qua mốc doanh số 3 triệu xe.

Trước đó, thị trường xe máy Việt từng đạt mức tiêu thụ trên 3 triệu chiếc trong giai đoạn 2016-2019, với kỷ lục doanh số gần 3,4 triệu xe ghi nhận vào năm 2018.

Thị trường xe máy Việt Nam phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022 Doanh số xe máy tại Việt Nam giai đoạn 2016-2022 (Số liệu: VAMM) Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Doanh số xe máy xe 3121023 3272373 3386097 3254964 2712615 2492372 3003160

Tính trung bình, cứ mỗi ngày trong năm 2022 người Việt lại mua hơn 8.200 xe máy. Như vậy cứ mỗi phút trôi qua, thị trường Việt Nam lại tiêu thụ thêm gần 6 xe máy mới.

Doanh số khả quan trong năm 2022 cũng giúp thị trường xe máy Việt Nam có sự phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn suy yếu vì những ảnh hưởng của dịch bệnh.

Năm 2022 đánh dấu lần đầu tiên sau 3 năm thị trường xe máy Việt sở hữu mức tăng trưởng dương.

Trước đó, số liệu bán hàng của VAMM chỉ ghi nhận doanh số toàn thị trường hơn 2,71 triệu xe máy khi năm 2020 khép lại, giảm hơn 540.000 chiếc so với năm 2019.

Bước sang năm 2021, con số này tiếp tục giảm thêm hơn 220.000 xe máy, khiến doanh số của 5 thành viên VAMM rơi về còn gần 2,5 triệu chiếc.

Sức mua của thị trường xe máy Việt được cải thiện nhờ nguồn cung ổn định. Ảnh: Bối Hạ.

Nhu cầu mua sắm của người dân có dấu hiệu tăng trở lại được cho là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến kết quả bán hàng khả quan của thị trường xe máy Việt Nam trong năm 2022.

Bên cạnh đó, năng lực sản xuất của dây chuyền lắp ráp xe máy nội địa cũng góp phần đẩy doanh số xe máy tăng mạnh trong năm vừa qua.

Theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố, lượng xe máy sản xuất trong tháng 12/2022 ước đạt 351.100 xe, giảm nhẹ 0,8% so với tháng trước đó (353.900 xe) nhưng tăng trưởng 4,4% so với cùng kỳ trong năm 2021.

Lũy kế sau 12 tháng của năm 2022, sản lượng xe máy nội địa Việt Nam ước đạt hơn 3,32 triệu xe, tăng 9,9% so với năm 2021.

Xét riêng trong quý IV/2022, ước tính cả nước ta đã hoàn thành sản xuất và lắp ráp hơn 1 triệu xe máy, cao hơn 33,3% so với quý III và tăng trưởng 19,8% so với cùng kỳ của năm 2021.