Người Việt mua 34.000 điện thoại mới mỗi ngày

Dù tăng trưởng mạnh Apple, vẫn chỉ đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng 5 hãng smartphone có lượng bán ra cao nhất tại Việt Nam trong quý II/2022.

Theo báo cáo mới nhất từ Canalys, trong quý II, lượng smartphone bán ra tại Việt Nam giảm 32% so với quý trước về mức 3,1 triệu máy, tức trung bình hơn 34.000 máy mỗi ngày.

Đơn vị này nhận định nguyên nhân của sự sụt giảm lượng smartphone bán ra tại thị trường Việt Nam và Đông Nam Á là do nhu cầu tiêu dùng hạn chế cùng ảnh hưởng của lạm phát trên toàn cầu.

Trong số 3,1 triệu smartphone được bán ra tại Việt Nam quý II, Samsung vẫn là thương hiệu dẫn đầu, chiếm tới 41% thị phần. Canalys nhận định hãng điện thoại Hàn Quốc đã chiếm hầu hết thị phần mà VinSmart để lại.

Samsung vẫn thống trị thị trường smartphone Việt Nam Thị phần smartphone tại Việt Nam trong quý II (số liệu: Canalys) Nhãn Samsung OPPO Xiaomi Apple vivo Các hãng khác Thị phần smartphone % 41 21 13 13 4 8

Mặc dù lượng smartphone bán ra liên tiếp giảm, nhưng Canalys nhận định phân khúc smartphone trung cấp tại Việt Nam vẫn có tiềm năng lớn.

Xếp sau Samsung là OPPO với thị phần smartphone bán ra trong quý đạt 21%. Xiaomi và Apple chia sẻ vị trí thứ 3 và thứ 4 khi cùng sở hữu thị phần 13%. Đứng thứ 5 là vivo với 4% thị phần.

Trong quý II, tổng lượng điện thoại thông minh bán ra tại Đông Nam Á đạt 24,5 triệu chiếc, giảm 7% so với quý trước. Ngoài ảnh hưởng của lạm phát, các nhà cung cấp cũng đang phải cân bằng chi phí để các mẫu smartphone có mức giá hợp lý trong giai đoạn thiếu hụt linh kiện.

Số liệu từ Canalys cũng cho thấy 5 thị trường có doanh số smartphone cao nhất Đông Nam Á đều chịu những biến động nhất định trong quý II.

Người Việt mua điện thoại nhiều thứ 4 Đông Nam Á Doanh số smartphone tại 5 nước Đông Nam Á trong quý II (số liệu: Canalys) Nhãn Indonesia Philippines Thái Lan Việt Nam Malaysia Doanh số smartphone Triệu máy 9.1 4.4 4 3.1 2.4

Tại Malaysia và Indonesia, lượng smartphone bán ra chỉ tăng lần lượt là 6% và 2%, thấp hơn so với dự kiến. Trong khi đó, thị trường Philippines cũng chỉ ghi nhận doanh số smartphone tăng 4% so với quý trước.

Trái ngược với 3 quốc gia trên, lượng smartphone bán ra tại Thái Lan giảm tới 14% so với cùng kỳ bởi ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá giữa đồng THB và đồng USD. Tại Việt Nam, lượng smartphone bán ra cũng giảm tới 20% so với cùng kỳ do người dùng hạn chế chi tiêu.

Tuy đứng chỉ thứ 4 về số lượng smartphone bán ra theo thống kê từ Canalys, Apple đã tăng trưởng 115% doanh số trong quý II so với cùng kỳ, theo báo cáo mới nhất từ Counterpoint Research về thị trường Việt Nam.