Người tô vẽ, phun sơn xâm hại di tích chùa Quan Thánh là ai?

Thấy các tấm bia bị mốc đen, người phụ nữ trông coi chùa Quan Thánh đã thuê người và chỉ đạo tô vẽ, phun sơn mới với số tiền 8 triệu đồng.

Chùa Quan Thánh bị tô vẽ, phun sơn làm thay đổi yếu tố gốc.

UBND TP Thanh Hóa cho biết đã nhận được báo cáo của UBND phường An Hưng về vụ việc chùa Quan Thánh thuộc Khu di tích Quốc gia danh lam thắng cảnh núi An Hoạch (phường An) bị xâm hại, tô sơn mới.

‎Theo báo cáo của phường An Hưng, "thủ phạm" gây ra sự việc trên chính là người trông coi chùa, bà L.T.T. (người địa phương). Bà T. giải trình rằng thời gian trông coi chùa Quan Thánh, thấy các tấm bia, linh vật bị mốc đen nên đã thuê thợ về sơn vẽ lại với số tiền 8 triệu đồng. Toàn bộ chi phí đều do bà T. tự bỏ ra.

Báo cáo cũng nêu rõ tại chùa Quan Thánh có tổng 14 tấm bia, trong đó có 9 tấm bia đã sơn trước năm 2013. Đến năm 2019, 4 tấm bia tiếp tục bị sơn, vẽ. Hiện tại chùa chỉ có một tấm bia còn giữ lại được nguyên trạng.

Bà T. cho biết khoảng tháng 7/2021, bà tự ý thuê thợ dựng thêm một cột bằng kim loại rồi khoan lỗ trên bia để gia cố phần mái che đã có từ trước. Tất cả những việc làm của bà T. đều tự ý, không xin phép, hay báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Liên quan đến nội dung trên, ngày 9/11, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) Thanh Hóa cho biết đã đề nghị UBND TP. Thanh Hóa chỉ đạo làm rõ trách nhiệm quản lý của người đứng đầu tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm tại di tích chùa Quan Thánh bị tô vẽ, xâm hại.

Ngay sau đó, bà Phạm Thị Việt Nga, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Thanh Hóa cùng với các phòng, ban của Sở VHTT&DL Thanh Hóa đã tới Di tích lịch sử quốc gia chùa Quan Thánh để kiểm tra, làm rõ thông tin danh thắng quốc gia này bị xâm hại nghiêm trọng thời gian qua.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy có hơn 10 bài văn, thơ tạc trên vách đá, hình khắc tượng người, các linh vật (voi, ngựa) trên vách đá tại chùa Quan Thánh đã bị tô sơn mới, lòe loẹt đủ sắc màu, làm thay đổi yếu tố gốc vốn có của di tích. Việc xâm hại di tích này còn rất nghiêm trọng khi một văn bia ghi chữ nho đã bị khoan, đục lỗ làm hư hỏng 2 chữ trong văn bia.

Đáng nói, rất nhiều ký tự chữ cổ trên vách đã đã được tô vẽ lại, trong đó có nhiều ký tự chữ nho đã bị vẽ sai, dẫn đến việc không thể dịch thuật đúng nghĩa của những bài văn, bài thơ.

Qua kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản, cho biết việc tô vẽ lại các bài thơ, văn trên bia đã là vi phạm rất nghiêm trọng, không những làm thay đổi yếu tố gốc mà khiến cho việc dịch thuật ra chữ quốc ngữ cũng khó khăn, dẫn tới méo mó không đúng với các bài thơ, văn gốc vốn có.

Được biết, chùa Quan Thánh nằm trong Khu di tích danh lam thắng cảnh núi An Hoạch, được Bộ VHTT&DL xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia năm 1992, cùng với đình Thượng, chùa Hinh Sơn, lăng Mãn Quận công Lê Trung Nghĩa và hòn Vọng Phu. Chùa còn được gọi là Tiên Sơn tự, được xây dựng trong động đá, cheo leo trên vách núi, với nhiều bức phù điêu tạc hình người, voi, ngựa tinh xảo. Di tích còn có nhiều văn bia chữ Hán cỡ lớn khắc trên vách đá.