Người tình màn ảnh mới của Lee Jun Ki

Hoạt động độc lập trong thời gian dài, xuất hiện trong MV của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Promise (2PM), Lovesick (FT Island), What Can I Do, I Loved You, When You Love Someone (Day 6)… Kim Ji Eun cuối cùng cũng được công ty quản lý diễn viên chú ý. Cô trở thành nghệ sĩ độc quyền của HB Entertainment sau khi vượt qua buổi casting cho phim điện ảnh Long Live the King năm 2019.