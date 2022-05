Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố đối với Lê Thanh Nhị Nguyên để điều tra hành vi Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Ngày 27/5 Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Thanh Nhị Nguyên (29 tuổi) ngụ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An.

Người này bị cơ quan điều tra khởi tố để điều tra về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Lê Thanh Nhị Nguyên là người thứ 6 ở Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố. Ảnh: N.A.

Ngoài Lê Thanh Nhị Nguyên, 5 người khác sống tại Tịnh thất Bồng Lai cũng bị khởi tố trước đó với cùng tội danh trên. Cơ quan điều tra tỉnh Long An xác định Nhị Nguyên là đồng phạm trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai. Người này đăng tải nhiều thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, xuyên tạc và bôi nhọ nhiều tổ chức cá nhân.

Người này cũng từng yêu cầu bà Châu Vinh Hóa (46 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) bồi thường 3,3 tỷ đồng với vết thương trên mặt tại phiên tòa xét xử những người xông vào Tịnh thất Bồng Lai tìm cô gái tên Võ Thị Diễm My (23 tuổi).

Trước đó, ngày 12/5, bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) chủ căn nhà tự xưng Tịnh thất Bồng Lai bị Công an tỉnh Long An khởi tố về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Ngày 7/1, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũng ra quyết định khởi tố 4 người sống ở Tịnh thất Bồng Lai về hành vi Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Bốn bị can gồm ông Lê Tùng Vân (89 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Khánh Tây).

Trong số này, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương bị bắt tạm giam, còn bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.