Người thân của trùm mua bán hóa đơn tố cáo ông Đỗ Hữu Ca lừa đảo

Bị can Trương Xuân Đước 4 lần mang tổng số tiền 35 tỷ đồng đến nhà nhờ ông Đỗ Hữu Ca chạy án nhưng nguyên giám đốc Công an TP Hải Phòng đã dùng vào mục đích cá nhân.

Ủy ban Kiểm tra, Quận ủy Hải An (Hải Phòng) cho biết đang tiến hành các bước liên quan đến việc đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn, Đảng ủy phường Đằng Lâm, thuộc Quận ủy Hải An.

Quận ủy Hải An cũng đã nhận được thông báo của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đỗ Hữu Ca.

Ủy ban Kiểm tra, Quận ủy Hải An đang trao đổi thông tin với Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh và xin hướng dẫn của Thành ủy Hải Phòng về quy trình, thủ tục, thẩm quyền cũng như các bước theo quy định của Đảng để ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Ca.

Trong diễn biến gần nhất, theo nguồn tin của Báo Giao thông, trong quá trình điều tra vụ án buôn bán hóa đơn xảy ra ở Quảng Ninh và Hải Phòng, cơ quan An ninh điều tra nhận được đơn tố cáo của người thân "trùm" buôn bán hóa đơn trái phép Trương Xuân Đước.

Đơn tố cáo cho biết ông Ca đã 4 lần nhận tổng số tiền 35 tỷ của bị can Trương Xuân Đước nhờ chạy án nhưng ông Ca không đưa tiền cho ai mà giữ lại dùng cho mục đích cá nhân.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đánh giá hành vi của ông Ca có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên xác lập chuyên án để đấu tranh. Quá trình cơ quan công an điều tra, ông Ca đã nộp lại số tiền 35 tỷ cho cơ quan công an.

Ông Đỗ Hữu Ca thời còn đương chức. Ảnh: Zing.vn.

Trước đó, năm 2021, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một số sai phạm trong đấu thầu mua bán vật tư, thiết bị xảy ra tại một doanh nghiệp lớn ở tỉnh Quảng Ninh. Quá trình điều tra, ngoài nội dung sai phạm nêu trên, cơ quan điều tra cũng làm rõ thêm đường dây mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế.

Liên quan đến vụ án trên, ông Trương Xuân Đước được biết đến là trùm buôn bán hóa đơn ở Hải Phòng. Trong nhiều năm qua, ông Đước lập và điều hành gần 20 công ty "ma" tại Hải Phòng và Quảng Ninh.

Bị can này điều hành các công ty nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ, mua bán hóa đơn. Hoạt động mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế của Đước xảy ra tại nhiều địa bàn từ Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh... Tổng số tiền giao dịch mua bán hóa đơn mà Đước cùng đồng phạm thực hiện đến nay được xác định khoảng 7.500 tỷ đồng .

Khi biết mình và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979) đang nằm trong "tầm ngắm" của Công an tỉnh Quảng Ninh, do có mối quan hệ thân thiết từ thời ông Ca còn làm Giám đốc Công an TP Hải Phòng, bị can Trương Xuân Đước đã nhờ giúp chạy án với số tiền 35 tỷ đồng .

Thấy ông Ca không giúp gì mà giữ lại số tiền trên, người nhà bị can Trương Xuân Đước đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.